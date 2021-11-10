https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/minoborony-rossii-zayavilo-o-roste-intensivnosti-poletov-nato-nad-chernym-morem-1036273305.html

Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем

Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем

В конце октября и начале ноября в Черное море зашли вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T17:15+0300

2021-11-10T17:15+0300

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россия

нато

министерство обороны рф

черное море

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Разведывательная авиация НАТО в последние сутки существенно увеличила интенсивность полетов у границ России в Черноморском регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Отмечается, что российские Вооруженные cилы продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе. "Выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские корабли: ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения", - говорится в сообщении.В Минобороны напомнили, что 9 ноября над акваторией Черного моря радиотехническими средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождался самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.Как уточнили в Минобороны, речь идет о вылетевшем с авиабазы на острове Крит (Греция) стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, приближавшемся к госгранице РФ на расстояние 30 километров; о взлетевшем с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовом патрульном самолете P-8А "Посейдон" ВМС США, приближавшемся к госгранице РФ на расстояние 70 километров; вылетевшем с авиабазы в Румынии самолете-разведчике С-160G "Габриэль" ВКС Франции, приближавшемся к госгранице РФ на 30 километров.Еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины, приближаясь к границе Российской Федерации на расстояние около 60 километров.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/chto-delayut-v-chernom-more-korabli-vms-ssha-porter-i-mount-whitney-1036246602.html

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россия, нато, министерство обороны рф, черное море