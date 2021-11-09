https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/ekspert-nazval-deystviya-ssha-v-chernom-more-demonstratsiey-sily-1036257928.html

Эксперт назвал действия США в Черном море демонстрацией силы

Эксперт назвал действия США в Черном море демонстрацией силы

В конце октября и начале ноября в Черное море зашли вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T17:20+0300

2021-11-09T17:20+0300

2021-11-09T17:30+0300

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Активизация США в Черноморском регионе связана с официальной позицией Вашингтона по сдерживанию России и является демонстрацией силы, но вряд ли американцы примут решение о создании военных или военно-морских баз на украинской территории, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости."Это официальная американская позиция по сдерживанию России, в том числе и на ближних рубежах, включая Черное и Балтийское море... Это такая демонстрация силы со стороны Вашингтона, но не более того", - прокомментировал Батюк действия США.Эксперт отметил, что если рассматривать возможное строительство США военных баз в Черноморском регионе, то имеются определенные вопросы, в том числе связанные с ограничениями по конвенции Монтрё."Дело в том, что в соответствии с конвенцией Монтрё, а ее никто не отменял, непричерноморские государства имеют право содержать свои боевые корабли в акватории Черного моря в течение трех недель – 21-го дня. Не более того. В этих условиях строить какие-то военные базы для постоянного базирования флота в Черном море американцы просто не имеют право. Вероятнее всего, в обозримом будущем американцы будут "навещать", наносить визиты своим союзникам и партнерам в Черном море, но не более того", - пояснил Батюк.По его словам, тяжело представить, чтобы заход американского военного судна в Черноморский регион каким-то образом мог помочь украинским военным в Донбассе, потому что Донбасс и Черное море - разные театры военных действий.Батюк пояснил, что сложности с возможным созданием американских военных баз в Черном море связаны не только с конвенцией Монтрё, но и с тем, что в мире не так много стран, где у американцев есть постоянно действующие крупные военные базы. Эксперт отметил, что это, как правило, очень богатые страны, страны с чрезвычайно стабильной внутриполитической обстановкой, где бы американские военные моряки и гражданский персонал чувствовал бы себя в безопасности и комфорте."Это страны западной Европы, это такие страны, как Бахрейн, который относится к числу богатейших стран на планете. Это такие страны, как Япония, Южная Корея и Австралия. Украина ни по каким критериям не подходит под эту категорию. Это бедная страна, которая охвачена внутренней смутой. Поэтому вряд ли какой-то американский военный или политический руководитель в здравом уме и трезвой памяти примет решение о создании каких-то постоянных американских военных или военно-морских баз на украинской территории", - подчеркнул собеседник агентства.Минобороны России отреагировало на действия США в Черноморском регионе, подчеркнув, что налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. В МО РФ подчеркнули, что российский Черноморский флот выполняет "комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США" в акватории Черного моря. В ведомстве добавили, что действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.Ранее офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтрё поможет лишить Россию доминирования в Черном море. Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости кораблей США и НАТО в Черном море. Согласно конвенции Монтрё, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/natalya-nikonorova-kiev-provotsiruet-dnr-na-polnomasshtabnye-boevye-deystviya-1036253902.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/putin-o-korable-ssha-v-chernom-more-mozhem-posmotret-na-nego-v-binokl-libo-v-pritsel-1036151731.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/shoygu-rossiyskie-voennye-sledyat-za-korablyami-ssha-v-chernom-more-1036230207.html

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