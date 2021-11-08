https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/chto-delayut-v-chernom-more-korabli-vms-ssha-porter-i-mount-whitney-1036246602.html

Что делают в Черном море корабли ВМС США Porter и Mount Whitney

Что делают в Черном море корабли ВМС США Porter и Mount Whitney

Европейская почва уходит из-под ног Пентагона – ведущие страны Старого Света настроены создать новую систему обороны без участия США. Американцам остается лишь... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T19:41+0300

2021-11-08T19:41+0300

2021-11-08T19:47+0300

в мире

аналитика

мнение

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Европейская почва уходит из-под ног Пентагона – ведущие страны Старого Света настроены создать новую систему обороны без участия США. Американцам остается лишь цепляться за послушных сателлитов в Прибалтике и Черноморском регионе. Наиболее управляемы вечные кандидаты в НАТО Грузия и Украина.Штабной корабль Mount Whitney и американский эсминец Porter 6-го флота ВМС США 8 ноября зашли в грузинский порт Батуми. Здесь, методом совместного маневрирования с несуществующими военно-морскими силами Грузии американцы намерены "сдерживать российскую агрессию", и демонстрировать силу – под непрерывным наблюдением Черноморского флота России.Ранее корабли находились в Турции. Эсминец USS Porter с крылатыми ракетами Tomahawk на борту прибыл в Грузию в третий раз. Штабной корабль USS Mount Whitney посетил Батуми пять раз, в том числе в 2008 году, что лишний раз подтверждает бесполезность американской военно-морской мощи на Южном Кавказе.Реальна лишь культурная программа. В понедельник 8 ноября в Батуми на площади Европы состоялся бесплатный концерт военного духового оркестра ВМС США. В ходе подобных визитов американские моряки также посещают исторические места и "укрепляют партнерские отношения со своими грузинскими коллегами".Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море, и не допустят провокаций с их стороны. Это очередная попытка американцев проверить "насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны". Собственно, для этого ракетному эсминцу USS Porter и приданы "глаза и уши" штабного корабля USS Mount Whitney.Далее "Горе" и "Портеру" предстоят совместные учения с пограничными катерами МВД Грузии и катерами украинских ВМС. На этом оперативном фоне российский Черноморский флот отрабатывает задачи по предназначению. Так, ракетный фрегат "Адмирал Эссен" провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара условного противника.Гарант мира в регионе"Партнеры" осознают, что Россия доминирует в акватории Черного моря, и возможности по "сдерживанию дальнейшей агрессии" РФ весьма ограничены. Российский Черноморский флот фактически является единственным гарантом мира и стабильности в регионе. Это не нравится США и НАТО, поэтому Грузию и Украину постоянно подталкивают к войне с Россией – обучают, вооружают, и всё прощают.С другой стороны, после августа 2008 года и весны 2014 года в Грузии и на Украине не должно было остаться иллюзий относительно возможностей и способности США диктовать свои правила в регионе. А Пентагону после недавнего пинка талибов* (бегства из Афганистана) следовало бы вести себя скромнее вблизи российских берегов, защищенных эшелонированной системой ПВО, ракетными "Бастионами", "Искандерами", "Калибрами", ударными корабельными и авиационными соединениями, за которыми "маячат" в отдалении 6255 ядерных боеголовок.Россия никому не угрожает, но разговаривать с ней с "позиции силы" –неоправданная самонадеянность или крайнее безрассудство. Если кому-то хочется поиграть в Черном море с РФ в "кошки – мышки", то роли заведомо распределены, изменить статус ядерной державы военно-политической демагогией невозможно.Заявление Брайана Харрингтона, старшего лейтенант-коммандера ВМС США: "Демонстрация высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости превращает простое присутствие в надежное средство сдерживания" – лишь фантазии натовских стратегов.В области высоких оборонных технологий Россия явно опережает США, а совместимость ракетного эсминца USS Porter с катерами Грузии и Украины ничем не доказана. Заметим, Турция не стремится конфликтовать с Россией в Черном море, а весь шум создают практически безоружные "барабанщики", включая Болгарию и Румынию.Когда американцы говорят своим региональным союзникам и партнерам, что группа стран-единомышленниц может собрать значительную силу и преодолеть ограничения Конвенции Монтрё по времени пребывания и тоннажу, они подталкивают регион к войне. Ведь речь идет о действиях враждебных России боевых кораблей в Черном море.Создается впечатление, что в Вашингтоне не просчитывают развитие событий (военной эскалации) хотя бы на пару шагов вперед. Или сознательно готовы пожертвовать младшими союзниками и партнерами в Восточной Европе ради американского доминирования на газовом рынке ЕС. А это -вероятная цель "сдерживания", переходящего в вооруженный конфликт.Любая попытка США и НАТО развернуть на территории причерноморских государств крылатые и противокорабельные ракеты, способные, по утверждению американских СМИ, бороться с российскими кораблями, приведет лишь к новому витку гонки вооружений. Россия не может допустить враждебного военного доминирования у своих границ.Поэтому российские ракетные системы различной дальности (в том числе гиперзвуковые) могут асимметрично появиться на Кубе, в Венесуэле и Республике Беларусь. Выбравшим свой "демократический путь" Грузии, Украине и их кураторам в Вашингтоне придется с этим считаться."Гора" и "Портер"Штабной корабль USS Mount Whitney 6-го флота ВМС США – часть американской разведывательной системы, которая включает также сухопутное и космическое наблюдение.Это "гора" радиоэлектронных приборов, предназначенных для разведки в широком диапазоне электромагнитного спектра, и освещения воздушной, надводной, подводной обстановки – в интересах ударных кораблей.Mount Whitney вошел в состав ВМС США в 1971-м, отметился в операциях в Атлантическом и Индийском океанах, в Средиземном и Карибском морях. С 2005 года – флагманский корабль 6-го флота.Полное водоизмещение – 18 400 тонн, длина корпуса – 189 метров, ширина – 33 метра. Скорость до 23 узлов. На вооружении – две 25-мм пушки, четыре 12,7-мм пулемета, две 20-мм зенитные артиллерийские установки, а также один вертолет. В боевой обстановке этот архаичный "ковчег" без надежного прикрытия пойдет ко дну Черного моря через 20 минут.Прибытие в Грузию USS Mount Whitney вместе с ударным кораблем USS Porter (на борту 90 пусковых установок, в которых могут находиться зенитные, противолодочные ракеты, а также крылатые "Томагавки" большой дальности) – демонстрация агрессивной внешней политики Вашингтона. И все же только демонстрация."Гора" и "Портер" в Черном море способны лишь поощрить русофобию, и попытаться раскачать региональную стабильность. Первый же запуск "Томагавка" станет для USS Porter последним.Полагаю, в Черном море его везде сопровождает пара невидимых и очень тихих акустически "Варшавянок" с "Калибрами" на борту – для сокращения времени ответного удара. Согласно Военной доктрине РФ, любая атакующая боеголовка считается ядерной, со всеми трагическими последствиями для американского экипажа и принимающей страны.Поддержка партнеров в Тбилиси и Киеве методом бессмысленного маневрирования двумя кораблями и четырьмя самолетами ВМС и ВВС США в условиях явного доминирования ЧФ России выглядит технологически неубедительно. Купиться на этот "фантик" могут лишь недальновидные и своекорыстные руководители.По признанию стратегов Пентагона, Соединенные Штаты после холодной войны "основывали план сохранения глобальной гегемонии на своей способности уничтожать небольшие государства-изгои и повстанческие группы".При этом возможности страны вести обычную войну против крупной державы в значительной степени снизились. Афганистан просто "добил" боевой дух и международную репутацию Пентагона, и НАТО. Очевидно, странам Черноморского региона безопаснее "воевать" с кибернетическими угрозами (это один из приоритетов Министерства обороны Грузии), нежели готовить разного рода "скорпионов" для борьбы с Россией.Реакция РФ на военно-морской "балаган" Пентагона с партнерами была, есть и будет адекватной, достаточной и безупречной – как острие флотского кортика.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram* Талибан - организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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