https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/prezident-otsenil-khod-rabot-po-investprogramme-v-gudautskom-rayone-1036275440.html

Президент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе

Президент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе

В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2021 годы значительная часть работ по Гудаутскому району... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T19:32+0300

2021-11-10T19:32+0300

2021-11-10T19:32+0300

в абхазии

гудаутский район

аслан бжания

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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ГУДАУТА, 10 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания дал оценку ходу работ на объектах, предусмотренных Инвестпрограммой 2020-22 в Гудаутском районе. Объекты преимущественно связаны с водоснабжением населения и восстановлением канализационных систем. Он отметил, что от того, насколько качественно будут выполнены работы в срок, зависит благосостояние большого количества жителей Гудаутского района.Глава государства побывал в селе Абгархук , где ведутся работы по укладке водопроводных сетей, а также в Новом Афоне, где проходит капитальный ремонт системы водоотведения и капитальный ремонт сетей водоснабжения."В городе Новый Афон идут работы по укладке водовода, в этом году первый этап. Порядка четырех километров запланировано в этом году, из которых два километра 300 метров уже сделано", - сказал руководитель Управления по капитальному строительству Тимур Агрба. Кроме того в Новом Афоне идут работы по капитальному ремонту водоотводящих сетей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-gudautskogo-rayona-dolozhil-prezidentu-ob-ispolnenii-byudzheta-1036267953.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/aslan-bzhaniya-proveril-rabotu-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-1036271599.html

гудаутский район

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гудаутский район, аслан бжания, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии