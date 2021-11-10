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Президент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе
Президент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе
В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2021 годы значительная часть работ по Гудаутскому району... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T19:32+0300
2021-11-10T19:32+0300
в абхазии
гудаутский район
аслан бжания
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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ГУДАУТА, 10 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания дал оценку ходу работ на объектах, предусмотренных Инвестпрограммой 2020-22 в Гудаутском районе. Объекты преимущественно связаны с водоснабжением населения и восстановлением канализационных систем. Он отметил, что от того, насколько качественно будут выполнены работы в срок, зависит благосостояние большого количества жителей Гудаутского района.Глава государства побывал в селе Абгархук , где ведутся работы по укладке водопроводных сетей, а также в Новом Афоне, где проходит капитальный ремонт системы водоотведения и капитальный ремонт сетей водоснабжения."В городе Новый Афон идут работы по укладке водовода, в этом году первый этап. Порядка четырех километров запланировано в этом году, из которых два километра 300 метров уже сделано", - сказал руководитель Управления по капитальному строительству Тимур Агрба. Кроме того в Новом Афоне идут работы по капитальному ремонту водоотводящих сетей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/glava-gudautskogo-rayona-dolozhil-prezidentu-ob-ispolnenii-byudzheta-1036267953.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/aslan-bzhaniya-proveril-rabotu-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-1036271599.html
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гудаутский район, аслан бжания, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

Президент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе

19:32 10.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2021 годы значительная часть работ по Гудаутскому району касается водоснабжения сел и города Гудаута.
ГУДАУТА, 10 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания дал оценку ходу работ на объектах, предусмотренных Инвестпрограммой 2020-22 в Гудаутском районе.
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Объекты преимущественно связаны с водоснабжением населения и восстановлением канализационных систем.
"Работы на объектах, предусмотренных Инвестпрограммой 2020-2022 и преимущественно связанных с водоснабжением населения и восстановлением канализационных систем, на мой взгляд, идут удовлетворительно. Качество работ на этом этапе удовлетворительное, существенных отклонений от сроков нет, как я говорил ранее, буду контролировать ход реализации Инвестпрограммы, потому как это имеет непосредственное отношение к качеству жизни наших граждан", - сказал президент Аслан Бжания.
Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание с активом Гудаутского района - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
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Он отметил, что от того, насколько качественно будут выполнены работы в срок, зависит благосостояние большого количества жителей Гудаутского района.
"Поэтому эта инспекционная поездка была для меня необходимой, я сделал определенные выводы, мы и в дальнейшем будем оказывать содействие и УКСу и генеральным подрядчикам и субподрядчикам, с тем, чтобы мы эту тему закрыли и больше к этому не возвращались, пока все идет неплохо", - отметил президент.
Глава государства побывал в селе Абгархук , где ведутся работы по укладке водопроводных сетей, а также в Новом Афоне, где проходит капитальный ремонт системы водоотведения и капитальный ремонт сетей водоснабжения.
"В городе Новый Афон идут работы по укладке водовода, в этом году первый этап. Порядка четырех километров запланировано в этом году, из которых два километра 300 метров уже сделано", - сказал руководитель Управления по капитальному строительству Тимур Агрба.
Кроме того в Новом Афоне идут работы по капитальному ремонту водоотводящих сетей.
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