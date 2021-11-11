https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/peskov-rasskazal-o-reaktsii-putina-na-deystviya-ssha-v-chernom-more-1036286060.html

Песков рассказал о реакции Путина на действия США в Черном море

Песков рассказал о реакции Путина на действия США в Черном море

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости со ссылкой на... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

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россия

нато

черное море

сша

дмитрий песков

мид рф

владимир путин

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова."Абсолютно является предметом его обеспокоенности (действия Соединенных Штатов в Черном море. — Прим. ред.), и он об этом говорил", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, но контактов между администрациями президентов пока не было.Свою встревоженность обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО выразили и в МИД России.По его словам, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор."К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", – добавил Рябков.Минобороны России также заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море.Отмечается, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.За сутки зенитные ракетные войска России сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО в Черноморском регионе.Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А Poseidon выполнялись над северо-западной и центральной частями Черного моря.Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/minoborony-rossii-zayavilo-o-roste-intensivnosti-poletov-nato-nad-chernym-morem-1036273305.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/ekspert-nazval-deystviya-ssha-v-chernom-more-demonstratsiey-sily-1036257928.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, нато, черное море, сша, дмитрий песков, мид рф, владимир путин