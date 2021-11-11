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Песков рассказал о реакции Путина на действия США в Черном море
Песков рассказал о реакции Путина на действия США в Черном море
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости со ссылкой на... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T15:30+0300
2021-11-11T15:30+0300
2021-11-11T15:47+0300
россия
нато
черное море
сша
дмитрий песков
мид рф
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова."Абсолютно является предметом его обеспокоенности (действия Соединенных Штатов в Черном море. — Прим. ред.), и он об этом говорил", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, но контактов между администрациями президентов пока не было.Свою встревоженность обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО выразили и в МИД России.По его словам, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор."К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", – добавил Рябков.Минобороны России также заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море.Отмечается, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.За сутки зенитные ракетные войска России сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО в Черноморском регионе.Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А Poseidon выполнялись над северо-западной и центральной частями Черного моря.Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/zakon-mozhno-oboyti-vms-ssha-nashli-sposob-zakrepitsya-v-chernom-more-1036277321.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/minoborony-rossii-zayavilo-o-roste-intensivnosti-poletov-nato-nad-chernym-morem-1036273305.html
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россия, нато, черное море, сша, дмитрий песков, мид рф, владимир путин
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik
. Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Абсолютно является предметом его обеспокоенности (действия Соединенных Штатов в Черном море. — Прим. ред.), и он об этом говорил", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, но контактов между администрациями президентов пока не было.
Свою встревоженность обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО выразили и в МИД России.
"Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Все это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность", – сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор.
"К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", – добавил Рябков.
Минобороны России также заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море.
Отмечается, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.
За сутки зенитные ракетные войска России сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО в Черноморском регионе.
Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А Poseidon выполнялись над северо-западной и центральной частями Черного моря.
Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.