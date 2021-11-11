https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/turisty-bezopasnye-plyazhi-i-osnaschenie-intervyu-glavy-mchs-abkhazii-1036282132.html

Туристы, безопасные пляжи и оснащение: интервью главы МЧС Абхазии

Туристы, безопасные пляжи и оснащение: интервью главы МЧС Абхазии

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в интервью радио Sputnik рассказал о том, какие проблемы существуют в ведомстве, что осложняет работу... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T17:03+0300

2021-11-11T17:03+0300

2021-11-11T17:06+0300

в абхазии

интервью

мчс абхазии

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Беседу вела Лиана Эбжноу.– Лев Константинович, какие вы отмечаете наиболее актуальные проблемы, с которым сталкиваются спасатели в Абхазии?– Наша профессия настолько сложна, что мы не знаем, с чем можем столкнуться. Если говорить о туризме, к великому сожалению, мы сталкиваемся с такой проблемой, что приезжающие сюда группы не регистрируются. Когда они теряются, мы порой не знаем, где их искать. И, конечно, фактор времени играет огромную роль, каждая минута решает жизнь человека.Поэтому мы всегда обращаемся к тем, кто связан с туризмом, чтобы по мере возможности регистрировали маршруты, чтобы мы знали, где какая группа находится. Это позволяет нам иметь информацию о том, какие у них есть возможности, в каких условиях они могут выживать, это очень важный момент.– В течение купального сезона было спасено около 50 человек на водных объектах на территории республики. С начала года до сентября произошло 17 случаев смерти на воде, шесть человек из этого числа были местные жители – 11 туристы. Как вы оцениваете обеспечение пляжей необходимыми специалистами, оборудованием?– Конечно, стоило лучшего ожидать в плане обеспечения безопасности на пляжах. Мы не ожидали такого наплыва туристов в этом году, те силы и средства, которые есть в нашей службе, недостаточны. Главный момент заключается в том, что пляжи арендуют, они подведомственны главам районов. Нам, наверное, надо совместно поработать, потому что каждый пансионат, санаторий, которые арендуют пляж, должны обеспечить безопасность. Они должны ставить вышки, как в советские времена, там должны быть плавсредства, специально подготовленные спасатели, которые контролируют, наблюдают за тем, что происходит на море. Без этого спасатели не смогут оказать эффективную помощь, потому что за каждым пляжем и за каждым отдыхающим мы не сможем проследить.– Когда мы говорим на эту тему, нельзя забывать об ответственности самих пострадавших, какие меры надо предпринять, на ваш взгляд, чтобы повысить ответственность самих туристов?– Очень многое зависит от самих отдыхающих, несмотря на то, что руководство пансионатов говорит, что в шторм нельзя купаться, они делают свое, и, к великому сожалению, такие результаты. Такого количества погибших на воде не было за послевоенное время, это первый год, когда столько жертв.Каждого туриста надо обязать, чтобы они не нарушали правила, которые существуют в пансионатах или санаториях. Юристы занимаются этим вопросом, я думаю, что вопрос будет рассматриваться и в парламенте.– Несчастные случаи происходят и в горах республики, хотелось бы услышать перечень вопросов, которые необходимо решать для оказания помощи пострадавшим. Вы привлекаете для этого и вертолеты, какие расходы вы несете в таких случаях?– Мы несем очень большие расходы, потому что, когда мы не знаем маршрут, нам приходится делать большие облеты, это связано с топливом, с людскими ресурсами и так далее. Это немалая нагрузка, чтобы создать все необходимые условия для работы ведомства на должном уровне.– Спасательное ведомство работает во взаимодействии с российскими коллегами, как происходит ваше сотрудничество?– В связи с COVID-19 у нас возникли проблемы, в ближайшее время планировали подписание соглашения. Есть определенные проблемы – это пересечение границы авиации, определенной техники, если в этом есть необходимость, чтобы российские спасатели могли помочь. Это связано со временем, когда проходит день-два, это уже неэффективно. Я думаю, что в ближайшее время мы вернемся к этому вопросу и подпишем соглашение, по которому можно будет перейти границу беспрепятственно. Это очень важно, потому что количество спасателей будет недостаточно, если в следующем году туристов будет столь же много, как в этом году.– Как устроено хозяйство министерства, какие у вас есть подведомственные службы?– У нас в каждом районе в Абхазии есть пожарно-спасательные подразделения, они не только тушат пожары, спасатели выезжают на аварии, на поиски людей и так далее. Они первыми выезжают, мы подтягиваем дополнительные силы из министерства в зависимости от объемов работы.– Как вы оцениваете материально техническую базу министерства и какие у вас ожидания?– Техника для пожарной службы в нормальном состоянии, она не новая, ей шесть-семь лет. Это, можно сказать, нормально, но, помимо машин, есть определенный инвентарь, который необходим для выполнения задач. Мы потихоньку приобретаем инвентарь, российская сторона тоже помогает, в этом году мы должны были по соглашению выполнить вторую операцию по гуманитарной помощи для Абхазии. Но в связи с пандемией у нас возникли проблемы, несмотря на это, определенный процент средств, который выделен, мы используем.– Есть ли у вас нехватка специалистов, если да, в каких направлениях?– У нас в целом 600 человек спасателей, с учетом увеличения количества туристов и населения внутри страны вопрос об увеличении группировки встанет в ближайшее время, нам необходимо будет увеличить штат, потому что мы не будем успевать.К нам вернулись подготовленные профильные специалисты свыше 50 человек. На сегодняшний день учатся 46 человек, плюс к этому мы открыли еще одно медицинские направление. В этом году двое граждан Абхазии поступили в Ярославский государственный университет, и мы получим специалистов через пять-шесть лет. Это просто необходимо, потому что очень важно при чрезвычайных ситуациях были свои специалисты - медики, которые окажут помощь.– Как проходит подготовка к зимнему отопительному сезону, что входит в комплекс мероприятий?– В первую очередь мы предупреждаем население, чтобы люди проверили электричество в доме, чтобы не пользовались самодельными печками. Главная проблема – это самодельные обогреватели, которые не соответствуют тем требованиям, которые должны быть. Также предупреждаем о необходимости чистки печных труб.

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интервью, мчс абхазии