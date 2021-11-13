https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/v-selakh-ochamchyry-i-gudauty-rasskazali-o-prichinakh-nizkoy-sobiraemosti-za-svet-1036324386.html

Главы сел Маркула и Мгудзырхуа назвали причины низкой собираемости за свет

Главы сел Маркула и Мгудзырхуа назвали причины низкой собираемости за свет

На текущей неделе президент Аслан Бжания провел инспекционные поездки в Ткуарчалский, Очамчырский и Гудаутский районы Абхазии. Среди прочих задач, он... 13.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-13T18:10+0300

2021-11-13T18:10+0300

2021-11-13T18:35+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 13 нояб – Sputnik. Для повышения собираемости за потребленную электроэнергию в селах необходимо назначать локальных контролеров, рассказали в интервью радио Sputnik главы сел восточной и западной Абхазии.По словам главы села Маркула Очамчырского района Анри Хурхмал, ситуацию с собираемостью за свет в селе нельзя назвать критической. Но задачу президента о повышении собираемости усложняет факт отсутствия в селе контролера, который бы собирал налоги среди местного населения."Эта проблема появилась не сегодня. За такую зарплату несколько раз в месяц ходить по 400-500 дворам (районному контролеру - прим.) не так легко. Из того, что контролер собирает, он получает всего восемь процентов", - отметил Хурхумал.В селе планируют достигнуть 50 процентов собираемости за свет до конца года."Об этом легко говорить, но сложно сделать. Когда люди говорят, что у них нет денег, что сделаешь с ними?" - сказал он.По словам Хурхмал, в его селе нет крупных криптоферм, а полномочий ходить по домам и искать единичное оборудование по добыче криптовалюты у него нет.Глава села Мгудзырхуа Гудаутского района Беслан Агрба рассказал, что недавно в селе появился контролер, который начнет работать с понедельника. Это местный житель и, по мнению Агрба, к нему у жителей села будет больше доверия."В районе есть контролеры, но они не успевают, ведь местность большая. Легче выделить человека в селе, который будет совмещать работу электрика и устранять проблемы. Ездить в район и платить не у каждого получается. Многие хорошо оценили, что в районе будет контролер. Контролеру будут давать деньги на руку. Он будет снимать показания по счетчику, выдавать квитанции. Ему полагается десять процентов от собранных платежей", - сказал он.В Мгудзырхуа в 2021 году достигли 30-процентной собираемости за электричество. Агрба выразил надежду, что к концу года показатели удастся повысить до 70 процентов.Собираемость за потребление электроэнергии в Абхазии с сентября 2021 года составила 38 процентов. На текущей неделе в ходе инспекционных поездок по районам глава государства Аслан Бжания потребовал от глав администраций увеличить собираемость среди населения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/bolshoe-bremya-pochemu-v-abkhazii-ne-khotyat-platit-za-svet-1036167211.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bzhaniya-potreboval-ot-glav-sel-gudautskogo-rayona-uvelichit-sobiraemost-za-elektroenergiyu-1036268630.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии