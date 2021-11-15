https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/meteorolog-rasskazala-kakoy-budet-zima-v-abkhazii-1036339727.html

Метеоролог рассказала, какой будет зима в Абхазии

Метеоролог рассказала, какой будет зима в Абхазии

Первый снег выпал в предгорьях Абхазии в ночь на 25 сентября. В 2020 году снег выпал позднее, 2 ноября. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Абхазию ожидает холодная зима со снегом, рассказала в интервью радио Sputnik начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.По ее словам, похолодания начнутся уже в декабре. При этом снег будет чередоваться с оттепелями.Ахсалба рассказала, что в последние десять лет в Абхазии значительно увеличилось количество осадков даже в теплое время года. Метеоролог прокомментировала и низкий уровень воды в Джварском водохранилище, который является одной из причин введения веерных отключений электричества в Абхазии. По ее словам, нехватка воды в водохранилище связана не с климатическими особенностями, а с проблемами в самом водохранилище. По ее словам, в 2021 году наблюдались рекордные осадки. В этом году первый снег в предгорьях Абхазии выпал в ночь на 25 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/akhsalba-o-pogode-do-kontsa-noyabrya-boyatsya-nechego-krome-nochnykh-temperatur--1036337556.html

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погода в абхазии, осадки, зима