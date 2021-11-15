https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nebyvalyy-skachok-po-prirostu-zabolevshikh-covid-19-zafiksirovali-na-kubani-1036335709.html

Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани

Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани

Всего на Кубани с начала пандемии инфицирован 86 171 человек, 8025 пациентов спасти не удалось. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T08:45+0300

2021-11-15T08:45+0300

2021-11-15T09:56+0300

россия

сочи

вакцинация

краснодарский край

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Небывалый ранее скачок по суточному приросту новых случаев коронавируса зафиксировали на Кубани в воскресенье, об этом сообщил региональный оперштаб. В воскресенье в регионе был установлен новый антирекорд, выявлено 494 случая коронавируса. По данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 со 100 до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.Также власти региона продлили ранее установленные ограничения до 21 ноября. В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования предъявляются на курортах к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие – только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/butba-nazval-slozhnoy-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-1036317364.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/v-rossii-nachali-rabotu-nad-lekarstvom-dlya-podavleniya-razmnozheniya-koronavirusa-1036277203.html

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россия, сочи, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19