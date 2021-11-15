https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nebyvalyy-skachok-po-prirostu-zabolevshikh-covid-19-zafiksirovali-na-kubani-1036335709.html
Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани
Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани
Всего на Кубани с начала пандемии инфицирован 86 171 человек, 8025 пациентов спасти не удалось. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T08:45+0300
2021-11-15T08:45+0300
2021-11-15T09:56+0300
россия
сочи
вакцинация
краснодарский край
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1e/1032334251_0:167:3032:1873_1920x0_80_0_0_f7746f5bf405708d8ca6a0ed3c6eb491.jpg
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Небывалый ранее скачок по суточному приросту новых случаев коронавируса зафиксировали на Кубани в воскресенье, об этом сообщил региональный оперштаб. В воскресенье в регионе был установлен новый антирекорд, выявлено 494 случая коронавируса. По данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 со 100 до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.Также власти региона продлили ранее установленные ограничения до 21 ноября. В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования предъявляются на курортах к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие – только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/butba-nazval-slozhnoy-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-1036317364.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/v-rossii-nachali-rabotu-nad-lekarstvom-dlya-podavleniya-razmnozheniya-koronavirusa-1036277203.html
россия
сочи
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/1e/1032334251_156:0:2876:2040_1920x0_80_0_0_b4386e4972a067e6a075e9291eaed24d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сочи, вакцинация, краснодарский край, мировая пандемия коронавируса covid-19
Небывалый скачок по приросту заболевших COVID-19 зафиксировали на Кубани
08:45 15.11.2021 (обновлено: 09:56 15.11.2021)
Всего на Кубани с начала пандемии инфицирован 86 171 человек, 8025 пациентов спасти не удалось.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Небывалый ранее скачок по суточному приросту новых случаев коронавируса зафиксировали на Кубани в воскресенье, об этом сообщил региональный оперштаб.
В воскресенье в регионе был установлен новый антирекорд, выявлено 494 случая коронавируса.
По данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 со 100 до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх.
В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил планку в 300 человек.
В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса жителей Кубани в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.
Также власти региона продлили ранее установленные ограничения до 21 ноября.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования предъявляются на курортах к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие – только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.