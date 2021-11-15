https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zona-musora-kak-ustroeny-poligony-tbo-v-abkhazii-1036344659.html

Зона мусора: как устроены полигоны ТБО в Абхазии

Зона мусора: как устроены полигоны ТБО в Абхазии

Ежегодно официально в Абхазии производится и выбрасывается на полигоны более 450 тысяч кубометров мусора. И с каждым разом эта цифра только увеличивается. 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T17:55+0300

2021-11-15T17:55+0300

2021-11-15T18:11+0300

в абхазии

видео

мусор

абхазия

мультимедиа

мусорный полигон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0f/1036346472_58:0:726:376_1920x0_80_0_0_9e363228d7596c6834832952d2fd5416.png

Больше всего отходов производит столица Абхазии, Сухум, где более 300 тысяч кубометров ТБО. При этом в республике нет раздельного сбора мусора. Все отходы сбрасываются в один контейнер. Более того, бытовые отходы не перерабатываются. Около семи процентов складируется на грунте, и около 93 процентов - зарывается в грунт.Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в стране остаются острыми. Сегодня в Абхазии действуют пять санкционированных и несчетное множество стихийных свалок. Суммарная площадь санкционированных свалок в Абхазии составляет 170 гектаров.Перспективы решения проблемы туманны, несмотря на то, что в Гулрыпшском районе планируется строительство нового полигона, на базе которого будут сортировать мусор. Все органические отходы будут зарываться в землю, но вот о судьбе неразлагаемого мусора пока не известно. К тому же новый полигон рассчитывается только на Гулрыпшский район и город Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/otbrosy-obschestva-kak-ustroena-sistema-sbora-i-utilizatsii-musora-v-abkhazii-1036144216.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мусор, абхазия, мультимедиа, мусорный полигон