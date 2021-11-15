https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zona-musora-kak-ustroeny-poligony-tbo-v-abkhazii-1036344659.html
Зона мусора: как устроены полигоны ТБО в Абхазии
Зона мусора: как устроены полигоны ТБО в Абхазии
Ежегодно официально в Абхазии производится и выбрасывается на полигоны более 450 тысяч кубометров мусора. И с каждым разом эта цифра только увеличивается. 15.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-15T17:55+0300
2021-11-15T17:55+0300
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Больше всего отходов производит столица Абхазии, Сухум, где более 300 тысяч кубометров ТБО. При этом в республике нет раздельного сбора мусора. Все отходы сбрасываются в один контейнер. Более того, бытовые отходы не перерабатываются. Около семи процентов складируется на грунте, и около 93 процентов - зарывается в грунт.Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в стране остаются острыми. Сегодня в Абхазии действуют пять санкционированных и несчетное множество стихийных свалок. Суммарная площадь санкционированных свалок в Абхазии составляет 170 гектаров.Перспективы решения проблемы туманны, несмотря на то, что в Гулрыпшском районе планируется строительство нового полигона, на базе которого будут сортировать мусор. Все органические отходы будут зарываться в землю, но вот о судьбе неразлагаемого мусора пока не известно. К тому же новый полигон рассчитывается только на Гулрыпшский район и город Сухум.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/otbrosy-obschestva-kak-ustroena-sistema-sbora-i-utilizatsii-musora-v-abkhazii-1036144216.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html
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видео, мусор, абхазия, мультимедиа, мусорный полигон
Зона мусора: как устроены полигоны ТБО в Абхазии
17:55 15.11.2021 (обновлено: 18:11 15.11.2021)
Ежегодно официально в Абхазии производится и выбрасывается на полигоны более 450 тысяч кубометров мусора. И с каждым разом эта цифра только увеличивается.
Больше всего отходов производит столица Абхазии, Сухум, где более 300 тысяч кубометров ТБО. При этом в республике нет раздельного сбора мусора. Все отходы сбрасываются в один контейнер. Более того, бытовые отходы не перерабатываются. Около семи процентов складируется на грунте, и около 93 процентов - зарывается в грунт.
Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в стране остаются острыми. Сегодня в Абхазии действуют пять санкционированных и несчетное множество стихийных свалок. Суммарная площадь санкционированных свалок в Абхазии составляет 170 гектаров.
Перспективы решения проблемы туманны, несмотря на то, что в Гулрыпшском районе планируется строительство нового полигона, на базе которого будут сортировать мусор.
Все органические отходы будут зарываться в землю, но вот о судьбе неразлагаемого мусора пока не известно. К тому же новый полигон рассчитывается только на Гулрыпшский район и город Сухум.