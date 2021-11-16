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Необходимость пересмотреть запрет абортов обсудили в Общественной палате Абхазии
Необходимость пересмотреть запрет абортов обсудили в Общественной палате Абхазии
Члены Общественной палаты Абхазии проводят ряд встреч с представителями медицинского сообщества, юристами и депутатами Народного Собрания, после чего планируют... 16.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-16T17:12+0300
2021-11-16T17:46+0300
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Необходимость внесения поправок в закон о запрете абортов обсудили в Общественной палате Абхазии во вторник, 16 ноября.На встречу были приглашены представители медицинского сообщества, юристы и депутаты Народного Собрания. Однако парламентарии, по словам председателя Общественной палаты Гули Кичба, не пришли "по различным причинам"."Но это не остановило нас провести это заседание", – сказала Кичба.Встреча была посвящена инициативе членов Общественной палаты предложить Парламенту внести поправки в закон "О здравоохранении", который с 2016 года запрещает аборты. Как отметила председатель консультативно-совещательного органа, закон дискриминационный по отношению к женщинам, так как бывают случаи, когда необходимо прервать беременность по медицинским или социальным показаниям."Это бесчеловечно, на наш взгляд. Дело в том, что мы не просто из головы это взяли. В нашу организацию, да и не только нашу, часто обращаются женщины, которым УЗИ показало патологию плода. Они не могут прервать беременность в Абхазии, в то же время рискуют жизнью. Здесь, в Абхазии, ни один врач не берется за аборт, потому что это уголовно-наказуемо, а права женщин ущемляются", – подчеркнула Кичба.На встрече в Общественной палате, по словам Кичба, многие присутствовавшие, в том числе представители медицинского сообщества, поддержали инициативу внести поправки в закон."Была отмечена необходимость не то, чтобы просить, а настойчиво требовать внесения поправок в этот закон. Это вынужденная и абсолютно обоснованная мера", – считает председатель консультативно-совещательного органа.Члены Общественной палаты, по словам Гули Кичба, за то, чтобы в стране повысить демографию, однако закон, запрещающий аборты, не способствует этому.Мы все за то, чтобы рождаемость увеличивалась. Но спустя столько лет мы видим, что этот закон не способствовал повышению рождаемости. Наоборот, показатели даже уменьшились. Необходимо поощрять многодетные семьи, создать все условия для того, чтобы женщина хотела родить. Аборты запретили, но пособия не увеличили. Если открыть социальные сети, то встречаются только посты о необходимости помочь многодетным семьям. Все эти вопросы сегодня были обсуждены", – сказала Кичба.Гули Кичба добавила, что в Общественной палате в течение следующей недели планируют провести еще ряд встреч с общественными деятелями, медиками и депутатами, после чего они направят в Парламент обращение пересмотреть закон "О здравоохранении" в части запрета абортов.Закон "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов был подписан президентом Абхазии 9 февраля 2016 года. Законопроект был принят V созывом Парламента Абхазии 18 декабря 2015 года. В республике запрещены аборты даже по медицинским показаниям.Закон неоднозначно был принят в обществе, не раз обсуждалась необходимость внесения поправок. Еще в 2018 году спикер VI созыва Парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что закон, запрещающий проведение абортов, преследовал благую цель – улучшение демографической ситуации, однако депутаты поторопились, принимая это решение. Но, несмотря на все разногласия, парламентарии до сих пор так и не рассмотрели возможность внесения поправок в закон.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/prestupnyy-zakon-pochemu-nuzhno-vnosit-popravki-v-zakon-o-zaprete-abortov-1036212526.html
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новости, аборты

Необходимость пересмотреть запрет абортов обсудили в Общественной палате Абхазии

17:12 16.11.2021 (обновлено: 17:46 16.11.2021)
© Sputnik / Павел ЛьвовВедение беременных
Ведение беременных - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Члены Общественной палаты Абхазии проводят ряд встреч с представителями медицинского сообщества, юристами и депутатами Народного Собрания, после чего планируют обратиться в Парламент с инициативой внести изменения в закон "О здравоохранении", запрещающий аборты.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Необходимость внесения поправок в закон о запрете абортов обсудили в Общественной палате Абхазии во вторник, 16 ноября.
На встречу были приглашены представители медицинского сообщества, юристы и депутаты Народного Собрания. Однако парламентарии, по словам председателя Общественной палаты Гули Кичба, не пришли "по различным причинам".
"Но это не остановило нас провести это заседание", – сказала Кичба.
Встреча была посвящена инициативе членов Общественной палаты предложить Парламенту внести поправки в закон "О здравоохранении", который с 2016 года запрещает аборты. Как отметила председатель консультативно-совещательного органа, закон дискриминационный по отношению к женщинам, так как бывают случаи, когда необходимо прервать беременность по медицинским или социальным показаниям.
"Это бесчеловечно, на наш взгляд. Дело в том, что мы не просто из головы это взяли. В нашу организацию, да и не только нашу, часто обращаются женщины, которым УЗИ показало патологию плода. Они не могут прервать беременность в Абхазии, в то же время рискуют жизнью. Здесь, в Абхазии, ни один врач не берется за аборт, потому что это уголовно-наказуемо, а права женщин ущемляются", – подчеркнула Кичба.
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На встрече в Общественной палате, по словам Кичба, многие присутствовавшие, в том числе представители медицинского сообщества, поддержали инициативу внести поправки в закон.
"Была отмечена необходимость не то, чтобы просить, а настойчиво требовать внесения поправок в этот закон. Это вынужденная и абсолютно обоснованная мера", – считает председатель консультативно-совещательного органа.
Члены Общественной палаты, по словам Гули Кичба, за то, чтобы в стране повысить демографию, однако закон, запрещающий аборты, не способствует этому.
Мы все за то, чтобы рождаемость увеличивалась. Но спустя столько лет мы видим, что этот закон не способствовал повышению рождаемости. Наоборот, показатели даже уменьшились. Необходимо поощрять многодетные семьи, создать все условия для того, чтобы женщина хотела родить. Аборты запретили, но пособия не увеличили. Если открыть социальные сети, то встречаются только посты о необходимости помочь многодетным семьям. Все эти вопросы сегодня были обсуждены", – сказала Кичба.
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Гули Кичба добавила, что в Общественной палате в течение следующей недели планируют провести еще ряд встреч с общественными деятелями, медиками и депутатами, после чего они направят в Парламент обращение пересмотреть закон "О здравоохранении" в части запрета абортов.
Закон "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов был подписан президентом Абхазии 9 февраля 2016 года. Законопроект был принят V созывом Парламента Абхазии 18 декабря 2015 года. В республике запрещены аборты даже по медицинским показаниям.
Закон неоднозначно был принят в обществе, не раз обсуждалась необходимость внесения поправок. Еще в 2018 году спикер VI созыва Парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что закон, запрещающий проведение абортов, преследовал благую цель – улучшение демографической ситуации, однако депутаты поторопились, принимая это решение. Но, несмотря на все разногласия, парламентарии до сих пор так и не рассмотрели возможность внесения поправок в закон.
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