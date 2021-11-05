https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/prestupnyy-zakon-pochemu-nuzhno-vnosit-popravki-v-zakon-o-zaprete-abortov-1036212526.html

Преступный закон: почему нужно вносить поправки в закон о запрете абортов

Преступный закон: почему нужно вносить поправки в закон о запрете абортов

В 2016 году Парламент Абхазии принял закон, запрещающий аборты. Депутаты мотивировали свое решение тем, что законопроект способствует повышению рождаемости в... 05.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-05T15:33+0300

2021-11-05T15:33+0300

2021-11-05T16:04+0300

в абхазии

рождаемость

демография

аборты

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О том, какие угрозы несет запрет абортов, почему не произошло повышения рождаемости и зачем нужно вносить поправки в закон, рассказали в эфире радио Sputnik омбудсмен Асида Шакрыл и многодетная мама Елиза Елерджия.SputnikВ своем ежегодном докладе уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл отмечает необходимость внесения поправок в закон, запрещающий аборты. Омбудсмен убеждена, нужно разрешить прерывать беременность по медицинским и социальным показаниям."И мы надеемся, что Парламент обязательно к этому вопросу вернется. Мы считаем, что это нарушает право женщин, это угрожает безопасности женщины, в случае если есть угроза для жизни. Я думаю, что депутаты Парламента, видя дискуссии, которые есть в обществе, уже понимают необходимость вернуться к вопросу", – рассказала Шакрыл в эфире радио Sputnik.В республике все чаще обсуждаются истории, когда женщины проводят аборты кустарным способом или же отказ врачей прервать беременность приводит к смерти матери. Асида Шакрыл считает, что нельзя это замалчивать, и медицинское сообщество в первую очередь должно "кричать" о тех страшных случаях, которые есть в их практике."Нельзя это оставлять без внимания, пусть депутаты Парламента знают о каждом случае смерти, – подчеркнула омбудсмен. – В данном случае мы знаем, я и сама получаю информацию из разных источников, о том, что аборты делаются, но они делаются либо за пределами Абхазии, либо делаются криминальные аборты, которые угрожают жизни женщины. То, что они делаются, это понятно, это обсуждается в обществе. Но кто конкретно, я не знаю, лично не занималась расследованием. Это умалчивается. Но мы также знаем, что многие выезжают за пределы Абхазии. Это означает, что люди находят возможность раз не в собственной стране, так за пределами. В любом случае мы не можем повлиять на выбор женщины. Вы знаете, я слышу, как некоторые депутаты ссылаются на то, что аборт – это небогоугодное дело, грех и так далее. Кого-то останавливает кара божья, а кого-то нет".Многодетная мать Елиза Елерджия отмечает, что запрет не может повлиять на решение женщины сделать аборт."Мне кажется, это вопрос морального воспитания женщины или мужчины. Ведь это не только женщина решается на аборт, но и мужчина тоже. Но всегда почему-то разговор вокруг женщины, – отмечает Елерджия. – Здесь обязательно нужно делать поправки, потому что в некоторых случаях, вот, например, мои знакомые делали кустарным методом аборт, то есть закон никаким образом не помешал им. Мне кажется, полный запрет абортов ни к чему хорошему не приводит. Я, как многодетная мама, против абортов. Нормальная женщина со всеми условиями не будет делать аборт".Качественный генофондВ принятом в 2016 году законе нет ни единой поправки. Аборты в Абхазии нельзя делать даже тогда, когда беременность угрожает жизни матери. По мнению Асиды Шакрыл, это серьезно нарушает права женщины."Если посмотреть на депутатский состав, то мы видим, что там только одна женщина, все остальные – мужчины. Это (закон "О запрете абортов" - прим.) выбор мужчин, а не женщин. Тогда нужно провести исследование и посмотреть, сколько женщин с этим согласны. Выбор за женщину делает мужчина. А что касается медицинских показаний, то это просто преступление. Получается, что можно лишить женщину жизни, несмотря ни на что", – отмечает Шакрыл.Аргумент депутатов, что закон способствует повышению демографии, по мнению Асиды Шакрыл, очень циничный. По ее мнению, нужно добиваться не количественного генофонда, а качественного. А для этого нужно не запреты вводить, а помогать молодым семьям, стимулировать их к тому, чтобы они завели ребенка."Мало того, что это вообще в какой-то степени безнравственно. В этой ситуации мне хочется обратить внимание наших депутатов на состояние дел в неблагополучных семьях, состояние дел в многодетных семьях, в семьях, где есть матери-одиночки. Я думаю, что депутатам стоило ознакомиться с информацией, которая есть в благотворительных фондах. В каких условиях растут дети – ответственность государства. Когда мы говорим о генофонде, речь идет не только о количестве, но и о качестве. Это и качество жизни, качество образования и так далее. Мы должны думать о том, что эти дети должны быть обеспечены. А вот просто говорить о генофонде без ответственности за условия жизни, за образование – неправильно. Базовые потребности должны быть обеспечены. В многодетных и малоимущих семьях эти права не обеспечены. Дети за свою жизнь ни разу не пошли в поликлинику, не стоят на учете, они выпали из системы образования и здравоохранения и так далее", – отмечает Шакрыл.В Абхазии же до сих пор помощь государства многодетным семьям мизерная. Многодетная мать Елиза Еларджия привела пример из собственного опыта.Омбудсмен Асида Шакрыл добавила, что со стороны государства должны быть различные программы поддержки молодых семей – это и обеспечение жильем, и материальная поддержка, и всякого рода льготы. И только тогда можно говорить о повышении рождаемости в стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/chleny-obschestvennoy-palaty-initsiiruyut-popravki-v-zakon-o-zaprete-abortov-1036192057.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рождаемость, демография, аборты