https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/pobedili-klopa-minselkhoz-abkhazii-rasskazal-o-borbe-s-selkhozvreditelyami-1036375932.html
Победили клопа: Минсельхоз Абхазии рассказал о борьбе с сельхозвредителями
Победили клопа: Минсельхоз Абхазии рассказал о борьбе с сельхозвредителями
СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. Министерства сельского хозяйства Абхазии и России с 2018 года собрали и уничтожили на территории Абхазии 15 тонн вредителей... 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T19:31+0300
2021-11-17T19:31+0300
2021-11-17T19:57+0300
в абхазии
новости
мраморный клоп
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СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. Министерства сельского хозяйства Абхазии и России с 2018 года собрали и уничтожили на территории Абхазии 15 тонн вредителей сельхозкультур, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа."Специалисты считают, что это большое количество для того, чтобы остановить распространение. С помощью российских коллег можем сказать, что вопрос мраморного клопа и других вредителей мы преодолели", - сказал он.Джопуа добавил, что в этом году Минсельхозом России также были выделены препараты и техника для борьбы с мраморным клопом, и специалисты занимаются обработкой деревьев для профилактики распространения вредителя.В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства на 2021 год" на борьбу с мраморным клопом Кабинет министров Абхазии выделил семь миллионов рублей.Мероприятия по борьбе с мраморным клопом продолжаются, вскоре будет объявлено и о начале механического сбора. Сейчас вредитель спустился на равнину для зимовки, и это лучше время для профилактической обработки, отметил Джопуа, чтобы весной не возникало проблем.Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.В борьбе с мраморным клопом в 2020 году потратили более 400 тонн пестицидов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/ekspert-otsenil-dinamiku-rasprostraneniya-mramornogo-klopa-v-abkhazii-1036068710.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/na-borbu-s-mramornym-klopom-v-abkhazii-vydelyat-sem-millionov-rubley-1036100895.html
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новости, мраморный клоп
СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. Министерства сельского хозяйства Абхазии и России с 2018 года собрали и уничтожили на территории Абхазии 15 тонн вредителей сельхозкультур, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
"Специалисты считают, что это большое количество для того, чтобы остановить распространение. С помощью российских коллег можем сказать, что вопрос мраморного клопа и других вредителей мы преодолели", - сказал он.
Джопуа добавил, что в этом году Минсельхозом России также были выделены препараты и техника для борьбы с мраморным клопом, и специалисты занимаются обработкой деревьев для профилактики распространения вредителя.
В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства на 2021 год" на борьбу с мраморным клопом Кабинет министров Абхазии выделил семь миллионов рублей.
Мероприятия по борьбе с мраморным клопом продолжаются, вскоре будет объявлено и о начале механического сбора. Сейчас вредитель спустился на равнину для зимовки, и это лучше время для профилактической обработки, отметил Джопуа, чтобы весной не возникало проблем.
Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.
В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.
В борьбе с мраморным клопом в 2020 году потратили более 400 тонн пестицидов.