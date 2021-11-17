https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/pobedili-klopa-minselkhoz-abkhazii-rasskazal-o-borbe-s-selkhozvreditelyami-1036375932.html

Победили клопа: Минсельхоз Абхазии рассказал о борьбе с сельхозвредителями

Победили клопа: Минсельхоз Абхазии рассказал о борьбе с сельхозвредителями

СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. Министерства сельского хозяйства Абхазии и России с 2018 года собрали и уничтожили на территории Абхазии 15 тонн вредителей... 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T19:31+0300

2021-11-17T19:31+0300

2021-11-17T19:57+0300

в абхазии

новости

мраморный клоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031779800_0:21:2915:1661_1920x0_80_0_0_322697616ba86d3d935d9bec1856b1d2.jpg

СУХУМ, 17 нояб – Sputnik. Министерства сельского хозяйства Абхазии и России с 2018 года собрали и уничтожили на территории Абхазии 15 тонн вредителей сельхозкультур, рассказал в интервью радио Sputnik первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа."Специалисты считают, что это большое количество для того, чтобы остановить распространение. С помощью российских коллег можем сказать, что вопрос мраморного клопа и других вредителей мы преодолели", - сказал он.Джопуа добавил, что в этом году Минсельхозом России также были выделены препараты и техника для борьбы с мраморным клопом, и специалисты занимаются обработкой деревьев для профилактики распространения вредителя.В рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства на 2021 год" на борьбу с мраморным клопом Кабинет министров Абхазии выделил семь миллионов рублей.Мероприятия по борьбе с мраморным клопом продолжаются, вскоре будет объявлено и о начале механического сбора. Сейчас вредитель спустился на равнину для зимовки, и это лучше время для профилактической обработки, отметил Джопуа, чтобы весной не возникало проблем.Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.В борьбе с мраморным клопом в 2020 году потратили более 400 тонн пестицидов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/ekspert-otsenil-dinamiku-rasprostraneniya-mramornogo-klopa-v-abkhazii-1036068710.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/na-borbu-s-mramornym-klopom-v-abkhazii-vydelyat-sem-millionov-rubley-1036100895.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мраморный клоп