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Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района
Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Гулрыпшского района. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T12:25+0300
2021-11-18T12:49+0300
в абхазии
аслан бжания
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Доходная часть бюджета Гулрыпшского района за десять месяцев 2021 года выполнена на 101,6 процента, поступление составило 160 миллионов 982 тысячи рублей, из них 57 миллионов 998 тысяч рублей собственных доходов. Об этом на совещании с президентом заявил глава района Аслан Барателия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на восемь миллионов. Выполнение по налогам составило 139 процентов, поступило более 65 миллионов рублей. По словам Барателия, большая часть расходов уходит на образование – более 73 миллионов рублей, это 47 процентов.При этом, по его словам, средняя зарплата педагогов 15 тысяч рублей. На здравоохранение, отметил Барателия, было выделено 20 миллионов рублей. Средняя зарплата врачей в районе 20 тысяч рублей, медсестер – 14 тысяч рублей, санитаров –девять тысяч.Глава района добавил, что на социальные нужды было выделено более одного миллиона рублей. По словам Барателия, задолженности по выплатам зарплат нет. Также Барателия отчитался об итогах в сельскохозяйственной сфере. В 2021 году ожидается снижение урожая цитрусовых на 25-30 процентов от показателей 2020 года. Глава администрации добавил, что из местного бюджета на борьбу с сельхозвредителями было выделено 550 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/bzhaniya-osmotrel-dorogi-vosstanavlivaemye-po-investprogramme-v-gulrypshskom-rayone-1036382886.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/minselkhoz-abkhazii-dal-prognozy-po-eksportu-tsitrusovykh-v-2021-godu-1036375534.html
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аслан бжания, гулрыпшский район

Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района

12:25 18.11.2021 (обновлено: 12:49 18.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Барателия
Аслан Барателия - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Гулрыпшского района.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Доходная часть бюджета Гулрыпшского района за десять месяцев 2021 года выполнена на 101,6 процента, поступление составило 160 миллионов 982 тысячи рублей, из них 57 миллионов 998 тысяч рублей собственных доходов. Об этом на совещании с президентом заявил глава района Аслан Барателия.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на восемь миллионов.
Выполнение по налогам составило 139 процентов, поступило более 65 миллионов рублей.
Расходная часть бюджета выполнена на 96 процентов, что составило 156 миллионов 736 рублей, это на 13,3 процента больше, чем в 2020 году.
По словам Барателия, большая часть расходов уходит на образование – более 73 миллионов рублей, это 47 процентов.
При этом, по его словам, средняя зарплата педагогов 15 тысяч рублей.
На здравоохранение, отметил Барателия, было выделено 20 миллионов рублей. Средняя зарплата врачей в районе 20 тысяч рублей, медсестер – 14 тысяч рублей, санитаров –девять тысяч.
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Глава района добавил, что на социальные нужды было выделено более одного миллиона рублей. По словам Барателия, задолженности по выплатам зарплат нет.
Также Барателия отчитался об итогах в сельскохозяйственной сфере.
Он рассказал, что за 2021 год было получено 1500 тонн кукурузы, 400 тонн бахчевых, 800 тонн картофеля, 700 тонн овощей, 300 тонн хурмы и 120 тонн меда.
В 2021 году ожидается снижение урожая цитрусовых на 25-30 процентов от показателей 2020 года.
Глава администрации добавил, что из местного бюджета на борьбу с сельхозвредителями было выделено 550 тысяч рублей.
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