https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/barateliya-dolozhil-bzhaniya-o-vypolnenii-byudzheta-gulrypshskogo-rayona-1036384016.html

Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района

Барателия доложил Бжания о выполнении бюджета Гулрыпшского района

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в администрации Гулрыпшского района. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T12:25+0300

2021-11-18T12:25+0300

2021-11-18T12:49+0300

в абхазии

аслан бжания

гулрыпшский район

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Доходная часть бюджета Гулрыпшского района за десять месяцев 2021 года выполнена на 101,6 процента, поступление составило 160 миллионов 982 тысячи рублей, из них 57 миллионов 998 тысяч рублей собственных доходов. Об этом на совещании с президентом заявил глава района Аслан Барателия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на восемь миллионов. Выполнение по налогам составило 139 процентов, поступило более 65 миллионов рублей. По словам Барателия, большая часть расходов уходит на образование – более 73 миллионов рублей, это 47 процентов.При этом, по его словам, средняя зарплата педагогов 15 тысяч рублей. На здравоохранение, отметил Барателия, было выделено 20 миллионов рублей. Средняя зарплата врачей в районе 20 тысяч рублей, медсестер – 14 тысяч рублей, санитаров –девять тысяч.Глава района добавил, что на социальные нужды было выделено более одного миллиона рублей. По словам Барателия, задолженности по выплатам зарплат нет. Также Барателия отчитался об итогах в сельскохозяйственной сфере. В 2021 году ожидается снижение урожая цитрусовых на 25-30 процентов от показателей 2020 года. Глава администрации добавил, что из местного бюджета на борьбу с сельхозвредителями было выделено 550 тысяч рублей.

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аслан бжания, гулрыпшский район