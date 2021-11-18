https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/barateliya-v-2021-godu-reydy-po-vyyavleniyu-kriptoferm-provodilis-trizhdy-v-nedelyu-1036386134.html

Барателия: в 2021 году рейды по выявлению криптоферм проводились трижды в неделю

Барателия: в 2021 году рейды по выявлению криптоферм проводились трижды в неделю

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В 2021 году трижды в неделю проводились рейды по выявлению незаконного майнинга криптовалют, заявил на совещании с президентом глава... 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T14:08+0300

2021-11-18T14:08+0300

2021-11-18T14:39+0300

в абхазии

аслан бжания

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

гулрыпшский район

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В 2021 году трижды в неделю проводились рейды по выявлению незаконного майнинга криптовалют, заявил на совещании с президентом глава района Аслан Барателия.Всего в течение года в районе было демонтировано 35 ферм и изъято 1815 аппаратов по добыче криптовалют.Он отметил, что собираемость за потребление электричества в районе не радует. С августа сумма за потребление составила более 11 миллионов рублей, было выплачено всего более пяти миллионов рублей. В день район потребляет 29 мегаватт.Президент сделал замечание главам сел района и отметил, несмотря на то, что в Очамчырском районе уровень жизни, может быть, ниже, но собираемость за свет выше. Он поручил главам сел увеличить собираемость до 80 процентов. Аслан Барателия также отчитался о криминогенной ситуации в районе. Он рассказал, что за 2021 год было выявлено 51 преступление, за аналогичный период прошлого года - 59. Из общего числа раскрыто десять преступлений. Раскрываемость по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,9 процента. Преступлений в отношении отдыхающих выявлено не было. В районе была зафиксирована 31 авария, погибли семь человек. 232 водителя были выявлены в нетрезвом состоянии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210716/Barateliya-o-situatsii-s-kriptofermami-v-Gulrypshskom-rayone-my-dogovorilis-s-maynerami--1032850312.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/bzhaniya-potreboval-ot-glav-sel-gudautskogo-rayona-uvelichit-sobiraemost-za-elektroenergiyu-1036268630.html

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аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, гулрыпшский район, майнинг в абхазии