https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/pogranichnoe-sostoyanie-reshit-li-moskva-glavnyy-vopros-zakavkazya-1036379391.html

Пограничное состояние: решит ли Москва главный вопрос Закавказья

Пограничное состояние: решит ли Москва главный вопрос Закавказья

Полномасштабные бои между Арменией и Азербайджаном вновь напоминают события прошлого года, но на этот раз обострение не в Карабахе, а в Сюникской области. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T09:15+0300

2021-11-18T09:15+0300

2021-11-18T09:54+0300

политика

в мире

нагорно-карабахская республика

карабахский конфликт

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/0a/1031987079_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_35faa65712d2175f04b4ae3bde39978c.jpg

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Ереван просит помощи Москвы, а Турция обещает "не оставить азербайджанцев в одиночестве". Об особенностях спорного региона и российской миротворческой миссии читайте в материале Татьяны Мишиной для РИА Новости.За выстрелами — вспышкаЗвуки выстрелов и взрывов доносились до приграничного села Ишханасар Сюникской области, рассказывает корреспондент Sputnik Армения. Летал беспилотник. Людей не эвакуировали, но, если бои продолжатся, детей вывезут.По официальным данным, с армянской стороны один погибший и тринадцать плененных, с 24 военными потеряна связь. С азербайджанской — семь убитых и десять раненых. Судя по сообщениям местных СМИ, азербайджанцы захватили две высоты — оттуда хорошо просматривается военный аэропорт в городе Сисиан, который используют в том числе и российские миротворцы.Обстановка нормализовалась после того, как министр обороны России Сергей Шойгу по очереди переговорил с коллегами из противоборствующих стран.Регион на граниСюникская область на юге Армении стала приграничной после подписанного год назад трехстороннего соглашения о прекращении огня. Под контроль Азербайджана перешли семь районов и почти двести населенных пунктов в Нагорном Карабахе.Две республики воевали за этот регион еще сто лет назад — во время очень короткого периода независимости. Армения добивалась выхода к иранской границе, Азербайджан — сухопутного коридора в Нахичевань и Турцию. Большевики оставили Сюник Советской Армении, что не мешало там мирно жить азербайджанцам до обострения этнического конфликта в конце 1980-х.В декабре мэр города Капана (административный центр Сюникской области) Геворг Парсян сообщал, что военные освобождают выгодные высоты, "сдаются врагу". А дорога, ведущая от Капана к четырем селам, попадает на территорию соседней республики. Прибывший Никол Пашинян объяснял местным жителям, что еще в 2010-м законом "Об административно-территориальном делении" Капан определили как рубеж Азербайджана. "ОДКБ придерживается этих границ и не может вмешиваться в ситуацию", — подчеркнул армянский премьер.В апреле прозвучали резкие высказывания азербайджанского президента о том, что через территорию Сюникской области (Баку называет ее Зангезуром) в любом случае пройдет транспортная артерия. Ильхам Алиев повторял: "Мы реализуем Зангезурский коридор. Не захочет Армения — решим силой". В том же выступлении он заявил: "Таким образом, наш народ вернется в Зангезур, который у него отняли 101 год назад". И даже упомянул, что Иреван (ныне Ереван) — якобы историческая территория Азербайджана.В Баку потом объясняли его слова желанием предотвратить "возможный реваншизм" армян. Это вопрос национальной обороны, настаивала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.Однако официальный Ереван ни о чем не предупреждал жителей. Весной в рамках предвыборной кампании Пашинян вновь приезжал в область. В небольшом промышленном городке Агарак ему кричали: "Никол — предатель", "Уходи!", дрались с его охранниками. Программу визита быстро свернули. В администрации президента ситуацию представили как провокацию неких сил. В Следственном комитете поднимали вопрос об уголовных делах по статье "Хулиганство".Летом Алиев в очередной раз напомнил о территориальных претензиях: "Западный Зангезур (Сюникская область) сейчас под контролем Армении. Но в результате прокладки коридора, мы, конечно же, вернем своих граждан на землю предков... Такие планы есть". Не забыл азербайджанский лидер и озеро Севан — пообещал, что его возвращение "оставят на следующий этап".Три камня преткновенияМосква постоянно оказывает содействие в диалоге, однако сохраняет нейтралитет. В Кремле повторяют: республики должны в первую очередь соблюдать взятые год назад обязательства. Но добиться прогресса так и не удалось. Один из пунктов соглашения — полный обмен пленными. Баку вернул армянской стороне 114 военных (по другим оценкам — 122). В Ереване говорят еще о сорока удерживаемых — как минимум. Но азербайджанская сторона считает их "диверсантами", то есть будет не возвращать, а судить.Эту ситуацию Москва тоже напрямую не комментировала. В сентябре в Ереван приехал вице-премьер Алексей Оверчук, член трехсторонней комиссии. Армянским журналистам он сказал, что вопрос о коридоре "не обсуждается".И главная проблема — границы. Москва не просто предлагает посредничество, но может сыграть ключевую роль. В октябре Владимир Путин сказал: "Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Потому что карты находятся в Генштабе российской армии. Вот, основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон — там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов, — где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять".Наконец на ноябрь Кремль анонсировал онлайн-встречу Путина, Пашиняна и Алиева. Многие ожидали решений по границам. Но переговоры перенесли. Оппозиционные армянские политики опасаются, что премьер подпишет невыгодное соглашение, которое еще больше поставит под удар Арцах (армянское название непризнанной республики). И территорию окончательно отрежут от Армении.Сложная дилемма Москвы"Отсутствие внятной реакции на агрессивные действия Баку разыграли аппетит азербайджанской стороны, внушили официальным лицам уверенность, что силовым давлением можно заставить Армению отказаться от Карабаха и подписать мирное соглашение. А заодно провести удобную для Азербайджана линию границы", — говорит армянский политический обозреватель Айк Халатян.По его мнению, инциденты с обстрелами были ожидаемы: "Тем более после досрочных выборов, выигранных Пашиняном в июне, и анонсированной им готовности пойти на серьезные уступки. В Баку полагали, что эта победа развяжет ему руки и он подпишет новый договор".Кавказовед Нурлан Гасымов считает, что стороны сознательно шли на эскалацию: "Сперва история с починкой водопровода армянами недалеко от Шуши (одного из них азербайджанцы застрелили. — Прим. ред.). Потом армянин бросил гранату в азербайджанских военных, те проникли на территорию Армении и углубились на два километра. Не исключаю, что в Баку не ожидали такого развития событий. Азербайджанцы, видимо, хотели попугать армян, но натолкнулись на сопротивление. А по сути все это — элемент давления. Баку не собирается занимать Сюникскую область, но форсирует ситуацию, чтобы ускорить процесс делимитации границ и принудить армян начать хоть какой-то диалог".Политолог уверен: Алиев сейчас крайне заинтересован в том, чтобы представить азербайджанцам позитивные изменения по карабахскому направлению. Ведь он постоянно говорит, что конфликт остался в истории, но люди видят: это не так.Эксперты сходятся во мнении, что столкновения продолжатся. Ни один базовый вопрос пока не решен. И ни одна сторона не готова к компромиссу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/obostrilas-situatsiya-na-azerbaydzhano-armyanskoy-granitse--1036362881.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/armeniya-i-azerbaydzhan-prekratili-boestolknoveniya-posle-peregovorov-s-shoygu-1036363903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210916/Zaplatit-za-gruz-Baku-i-Erevan-prodolzhayut-spor-o-granitsakh-1033216290.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210903/Zakharova-normalizatsiya-armyano-azerbaydzhanskikh-otnosheniy-rabotala-by-na-protsvetanie-regiona-1033146231.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210623/Perekladyvanie-viny-pochemu-v-Armenii-pobedil-proigravshiy-Pashinyan-1032681682.html

нагорно-карабахская республика

армения

азербайджан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, в мире, нагорно-карабахская республика, карабахский конфликт, армения, азербайджан