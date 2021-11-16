https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/mosch-gibridnogo-immuniteta-kogda-voznikaet-superzaschita-ot-covid-19-1036352365.html

Мощь гибридного иммунитета: когда возникает суперзащита от COVID-19

Мощь гибридного иммунитета: когда возникает суперзащита от COVID-19

Самый сильный иммунный ответ на коронавирус — у тех, кто переболел, а потом, через полгода, вакцинировался. Ученые связывают это с тем, что у таких людей уже... 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T11:30+0300

2021-11-16T11:30+0300

2021-11-16T12:04+0300

россия

коронавирус - 2021

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В итоге формируется наиболее стойкий гибридный иммунитет с широким спектром антител. Подробнее об этом читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.Что такое гибридный иммунитет и почему он такой сильныйЕще весной специалисты отметили: у перенесших COVID-19 уровень антител после одной дозы вакцины был почти на порядок выше, чем у получивших две дозы, но ранее не болевших. Последующие исследования это подтвердили.Организм защищают специальные молекулы — антитела, которые вырабатываются при первой встрече с вирусом или вакцинировании. Через некоторое время они исчезают, но память о них хранят В-клетки и при повторном инфицировании снова запускают синтез антител. Это гуморальный иммунитет.Есть еще клеточный, обеспечиваемый Т-лимфоцитами. Т-киллеры уничтожают пораженные вирусом клетки, а Т-хелперы активируют Т-киллеры и В-клетки.В Британии показали, что у переболевших и затем вакцинированных больше B-клеток, так как организм уже встречался с живым вирусом. Антитела, специфические к разным элементам вируса, сформировавшиеся при болезни, дополняются после прививки нацеленными конкретно на спайковый белок, обеспечивающий вирусу доступ в клетки. Усиливается и первая линия защиты — Т-клеточный иммунитет.Защита от новых штаммовГибридный иммунитет повышает эффективность всех иммунных механизмов, в том числе общих, не зависящих от конкретного варианта вируса.Американцы установили, что у перенесших COVID-19 и позднее получивших одну дозу вакцины было примерно в сто раз больше нейтрализующих антител к "южноафриканскому" бета-штамму SARS-CoV-2, чем у переболевших, но не привитых, и в 25 раз — чем у просто вакцинированных. Хотя все были заражены в свое время исходным "уханьским" вариантом.Ученые объясняют это дополнительным активированием В-клеток памяти. Кроме основной функции — производить идентичные антитела при повторном инфицировании тем же вирусом, — у них есть и дополнительная: кодировать библиотеку мутаций антител, "на всякий случай" создавая запас иммунологических вариантов. Причем диапазон нейтрализующих антител, вырабатываемых В-клетками, после каждого заражения или ревакцинации расширяется.Зависит ли гибридный иммунитет от степени тяжести заболеванияНекоторые исследования, посвященные изучению действия вакцин на переболевших, включали как среднетяжелые, так и бессимптомные случаи. Усиленные иммунные ответы наблюдали в обеих группах. Так что прямой связи тут нет.Почему переболевшим COVID-19 тоже надо прививатьсяПри инфицировании иммунная система имеет дело с цельным вирусом и в течение нескольких дней после заражения выстраивает эшелонированную оборону против всех его элементов. Со временем оборона слабеет — уровень антител снижается. При этом тесты не показывают, какие исчезли, а какие остались. Вакцина же усиливает специфическую реакцию иммунной системы на конкретную часть вируса — S-белок, с помощью которого он проникает в клетку, и формирует соответствующие антитела.Добавление антител к уже имеющимся только усилит иммунитет и не нанесет никакого вреда. Научные исследования это подтверждают.Через какое время после болезни делать прививкуУченые установили, что естественный иммунитет, приобретенный в результате болезни, сохраняется от полугода до года. Как на него влияют новые, более заразные штаммы, пока не очень ясно. Но для них антител нужно больше. Минздрав России рекомендует делать прививку спустя шесть месяцев после заболевания. Это распространяется и на тех, кто вакцинировался до инфицирования.Достаточно ли переболевшим одной дозыЦелый ряд исследований указывает на принципиально разную динамику образования антител при вакцинации неинфицированных и тех, кто уже встречался с коронавирусом. У первых, как говорят, "наивных" пациентов, титры антител последовательно увеличиваются после первой, а затем второй дозы вакцины. У переболевших же после первого укола антитела экспоненциально увеличиваются в течение пяти-восемнадцати дней, достигая высокого уровня, и выходят на плато. Вторая доза практически ни на что не влияет, поэтому, по мнению итальянских и британских ученых, она не нужна. Это подтверждают и американские специалисты.Минздрав рекомендует общий подход: каждый вправе выбрать полный курс любой из вакцин или "Спутник Лайт".Можно ли получить супериммунитет без предварительного инфицированияНекоторые ученые предполагают, что близкий по силе эффект достижим, если в качестве усиливающей бустерной прививки использовать вакцину другого типа. Например, после полного курса вакцины на основе аденовирусного вектора, ревакцинироваться цельновирионной, рекомбинантной белковой или мРНК-вакциной. Но достоверных подтверждений этого пока нет.Вырабатывается ли гибридный иммунитет у тех, кто сначала привился, а потом переболелНаучные исследования на эту тему еще не проводили.

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россия, коронавирус - 2021