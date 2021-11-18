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Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
Полное восстановление обоняния после коронавируса обычно занимает от трех дней до трех месяцев. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T08:45+0300
2021-11-18T08:45+0300
2021-11-18T09:56+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Потеря обоняния – один из симптомов коронавирусной инфекции, у перенесших COVID оно возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.Петина объяснила, что полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев. Эксперт подчеркнула, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к медикам.Она отметила, что в случае нарушения работы любого звена в обонятельной системе у человека нарушается процесс восприятия запахов. По словам Петиной, многие ученые утверждают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа.Так, Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Именно это и приводит к аносмии - потере обоняния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nazvany-osobennosti-delta-shtamma-koronavirusa-1036348058.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/vrach-rasskazala-o-protivopokazaniyakh-k-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-1036340601.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
08:45 18.11.2021 (обновлено: 09:56 18.11.2021)
Полное восстановление обоняния после коронавируса обычно занимает от трех дней до трех месяцев.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik.
Потеря обоняния – один из симптомов коронавирусной инфекции, у перенесших COVID оно возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм
" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.
Петина объяснила, что полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев.
При этом врачи назначают иногда своим пациентам самостоятельно проводить обонятельные тренировки. Суть их — в регулярном вдыхании носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел.
Эксперт подчеркнула, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к медикам.
Она отметила, что в случае нарушения работы любого звена в обонятельной системе у человека нарушается процесс восприятия запахов.
По словам Петиной, многие ученые утверждают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа.
Так, Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Именно это и приводит к аносмии - потере обоняния.