https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vrach-obyasnila-kak-mozhno-vernut-obonyanie-posle-covid-19-1036379143.html

Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19

Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19

Полное восстановление обоняния после коронавируса обычно занимает от трех дней до трех месяцев. 18.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-18T08:45+0300

2021-11-18T08:45+0300

2021-11-18T09:56+0300

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Потеря обоняния – один из симптомов коронавирусной инфекции, у перенесших COVID оно возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.Петина объяснила, что полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев. Эксперт подчеркнула, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к медикам.Она отметила, что в случае нарушения работы любого звена в обонятельной системе у человека нарушается процесс восприятия запахов. По словам Петиной, многие ученые утверждают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа.Так, Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Именно это и приводит к аносмии - потере обоняния.

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в мире, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19