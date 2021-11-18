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Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19
Полное восстановление обоняния после коронавируса обычно занимает от трех дней до трех месяцев. 18.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-18T08:45+0300
2021-11-18T09:56+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Потеря обоняния – один из симптомов коронавирусной инфекции, у перенесших COVID оно возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.Петина объяснила, что полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев. Эксперт подчеркнула, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к медикам.Она отметила, что в случае нарушения работы любого звена в обонятельной системе у человека нарушается процесс восприятия запахов. По словам Петиной, многие ученые утверждают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа.Так, Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Именно это и приводит к аносмии - потере обоняния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nazvany-osobennosti-delta-shtamma-koronavirusa-1036348058.html
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в мире, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

Врач объяснила, как можно вернуть обоняние после COVID-19

08:45 18.11.2021 (обновлено: 09:56 18.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукОсмотр врача
Осмотр врача - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Полное восстановление обоняния после коронавируса обычно занимает от трех дней до трех месяцев.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Потеря обоняния – один из симптомов коронавирусной инфекции, у перенесших COVID оно возвращается обычно в течение 14 дней, но период восстановления может длиться дольше, рассказала агентству "Прайм" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Мария Петина.
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Петина объяснила, что полное восстановление после коронавирусной аносмии занимает от трех дней до трех месяцев.
При этом врачи назначают иногда своим пациентам самостоятельно проводить обонятельные тренировки. Суть их — в регулярном вдыхании носом ароматических пахучих веществ, например, эфирных масел.
Эксперт подчеркнула, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, необходимо обращаться к медикам.
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Она отметила, что в случае нарушения работы любого звена в обонятельной системе у человека нарушается процесс восприятия запахов.
По словам Петиной, многие ученые утверждают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа.
Так, Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Именно это и приводит к аносмии - потере обоняния.
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