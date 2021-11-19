https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/kak-vernut-lyudey-v-tkuarchal-intervyu-isidora-dochiya--1036398692.html

Как вернуть людей в Ткуарчал: интервью Исидора Дочия

Как вернуть людей в Ткуарчал: интервью Исидора Дочия

Какое количество туристов посетило Ткурчалский район в этом году? Что нужно сделать для его развития? И какое направление наиболее перспективно для района? 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T10:45+0300

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На эти и другие вопросы ответил глава Ткурчалского района Исидор Дочия.Ткуарчал – единственный город Абхазии, который находится не на побережье, а в горах. Он расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, в долине реки Аалдзга.Ткуарчал был основан в 1942 году как индустриальный центр республики, здесь стали добывать уголь. Многие жители Абхазии переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта.После Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/s-aktsentom-na-turizm-intervyu-glavy-tkuarchalskogo-rayona-1036392780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/dochiya-o-perspektivakh-tkuarchalskogo-rayona-nam-nado-perezagruzitsya--1036387800.html

ткуарчальский район

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