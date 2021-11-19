https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/s-aktsentom-na-turizm-intervyu-glavy-tkuarchalskogo-rayona-1036392780.html

С акцентом на туризм: интервью главы Ткуарчалского района

С акцентом на туризм: интервью главы Ткуарчалского района

Радио Sputnik Абхазия продолжает записывать интервью на актуальные темы с главами районов и представителями администраций республики. 19.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-19T08:45+0300

2021-11-19T08:45+0300

2021-11-19T08:45+0300

в абхазии

ткуарчальский район

интервью

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В этот раз в гостях у Sputnik Абхазия был глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия. Беседовала с ним Наала Мукба.– Исидор Шалодиевич, Ткуарчал всегда был промышленным городом, но в последнее время он становится и туристическим направлением. Как вы относитесь к таким переменам?– В результате развала Советского Союза больше всего в республике пострадал Ткуарчал. Это был промышленный город, но сегодня я бы не сказал, что промышленность является нашим приоритетом, мы хотим параллельно развивать туризм. У нас есть пара проектов, которые приведут к подъему экономики не только Ткуарчала, но и всей восточной части Абхазии.Один из проектов заложен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии, мы хотим построить дорогу к так называемому безымянному озеру на высоте две тысячи пятьсот метров. Предполагается создать инфраструктуру на этой территории. Озеро необычно красивое, люди, которые добираются туда самостоятельно, очень вдохновлены этим местом. Этот проект обязательно будет реализован до 2025 года.– Ткуарчал становится популярным среди туристов, но что бюджет района получает от этого? Разрушенная часть привлекает туристов, но они не платят за поездки в Акармару, и можно ли эту особенность района как-то использовать с пользой для местной экономики?– Мы дали возможность развивать туризм в этом направлении людям, которые этим занимались, и уже в следующем году часть средств будет попадать в бюджет района. Так не бывает, что кто-то зарабатывал деньги и чтобы не платил даже подоходный налог.Туристические фирмы, которые работают на этих маршрутах, будут платить средства в бюджет. К нам до сих пор приезжают отдыхающие, по примерным подсчетам, наш район в этом году уже посетило от 30 до 50 тысяч человек, это для нас очень показательно, мы правильно развиваемся.Сегодня Ткуарчал дотационный, но в результате развития туризма в районе мы сможем на 70-80% обеспечивать себя.– По поводу нетуристической деятельности, какие планы есть в этом направлении?– Людям нужно создавать рабочие места, ежедневно наш город оставляют и уезжают в другие города, рыба ищет где глубже, человек – где лучше. Исходя из этого мы работаем над проектами, например, на базе завода "Заря" мы хотим создать швейную фабрику, на которой будут работать от полутора до трех тысяч человек.Это иностранные инвестиции, они нам необходимы, без них ни город Ткуарчал, ни Абхазия в целом не смогут развиваться. У нас нет таких средств, чтобы мы могли что-то создать, нам нужны инвесторы, для которых мы должны создать условия, они должны быть защищены.Мы нуждаемся в людских ресурсах, у нас просто-напросто нет людей, город не может существовать с населением четыре с половиной тысячи. В конце месяца сдадут новую больницу, нам нужны врачи, специалисты, нам также нужны учителя по русскому, английскому языку.Сегодня у нас есть возможность предложить жилье гражданам России, специалистам, которые нужны. Допустим, если мы найдем врача, который живет на севере России и пожелает приехать к нам, то мы готовы дать ему жилье даже бесплатно, потому что он нам нужен. Я буду предлагать это президенту, Парламенту, если будет нужно, мы проведем даже референдум, опрос в городе.Мы противозаконного не делаем, мы хотим, чтобы наш город развивался, чтобы в Ткуарчале жили достойные люди. Если бы не было нашего города в 1992-1993 годах, может быть, мы с вами здесь не встретились бы, большую роль во время войны сыграл Ткуарчал.– Что касается оттока молодежи, может быть, новые программы в рамках Инвестпрограммы уже заложены, которые как раз будут решать эту проблему?– Я не могу сказать, что в Инвестпрограмму можно заложить какой-то бизнес-план, это невозможно сделать. Есть специальные проекты, под которые отпускаются деньги под 6%, президент уже говорил об этом, и мы в стороне не останемся, мы тоже будем создавать бизнес-план стоимостью около 250 миллионов рублей.Это стекольный завод, другие проекты, пользуясь случаем, хочу сказать, что если кто-то хочет заняться бизнесом и переехать с семьей в Ткуарчал, то мы поможем в продвижении документов, чтобы он мог получить заработок. Самая главная проблема в городе – возвращение людей в Ткуарчал.– По сравнению с другими районами Ткуарчалу удается избежать больших нагрузок на электроэнергию, за счет чего вам это удается и как боретесь с майнингом?– Я хочу сказать большое спасибо сотрудникам СГБ и штабу, которые провели большую работу. Мы действительно смогли взять под контроль, люди нас услышали и поняли, что нужно приостановить эту деятельность.У кого-то стоит оборудование по майнингу, и он зарабатывает тысячу рублей в день, но сосед страдает. Наш город маленький, мы знаем друг друга, и нас просто услышали и услышали президента, видимо, мы оказались более послушными в этом плане.

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ткуарчальский район, интервью