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https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/chernomorenergo-soobschilo-ob-avtomaticheskikh-otklyucheniyakh-sveta-iz-za-nagruzok-1036420147.html
"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок
"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В электросети республики происходят автоматические отключения в связи с высокими нагрузками на магистральных линиях, сообщает... 20.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-20T18:15+0300
2021-11-20T18:23+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В электросети республики происходят автоматические отключения в связи с высокими нагрузками на магистральных линиях, сообщает "Черноморэнерго".Так, из-за высокой нагрузки вышла из строя высоковольтная линия "Кодор-110". На место выехали аварийные группы.С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Энергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы: изношена инфраструктура, а потребление растет из года в год на фоне низкой собираемости за свет. Из-за дефицита электричества в Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалют, однако она незаконно ведется. На модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей Абхазии по российской инвестпрограмме 2020-2022 годов выделено более 970 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/v-sukhume-vyyavleno-18-narusheniy-po-podklyucheniyu-k-trekhfaznym-liniyam-1036364319.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок

18:15 20.11.2021 (обновлено: 18:23 20.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукДиспетчерская "Черноморэнерго"
Диспетчерская Черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В электросети республики происходят автоматические отключения в связи с высокими нагрузками на магистральных линиях, сообщает "Черноморэнерго".
Так, из-за высокой нагрузки вышла из строя высоковольтная линия "Кодор-110". На место выехали аварийные группы.
С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
Энергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы: изношена инфраструктура, а потребление растет из года в год на фоне низкой собираемости за свет. Из-за дефицита электричества в Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалют, однако она незаконно ведется.
Линии электропередач - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
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17 ноября, 08:45
На модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей Абхазии по российской инвестпрограмме 2020-2022 годов выделено более 970 миллионов рублей.
В Абхазии
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