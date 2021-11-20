https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/chernomorenergo-soobschilo-ob-avtomaticheskikh-otklyucheniyakh-sveta-iz-za-nagruzok-1036420147.html

"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок

"Черноморэнерго" сообщило об автоматических отключениях света из-за нагрузок

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В электросети республики происходят автоматические отключения в связи с высокими нагрузками на магистральных линиях, сообщает... 20.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-20T18:15+0300

2021-11-20T18:15+0300

2021-11-20T18:23+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/16/1031502016_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_aaee674c60d8190a6e4ce10072d6bc53.jpg

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В электросети республики происходят автоматические отключения в связи с высокими нагрузками на магистральных линиях, сообщает "Черноморэнерго".Так, из-за высокой нагрузки вышла из строя высоковольтная линия "Кодор-110". На место выехали аварийные группы.С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Энергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы: изношена инфраструктура, а потребление растет из года в год на фоне низкой собираемости за свет. Из-за дефицита электричества в Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалют, однако она незаконно ведется. На модернизацию электрических подстанций и распределительных сетей Абхазии по российской инвестпрограмме 2020-2022 годов выделено более 970 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/v-sukhume-vyyavleno-18-narusheniy-po-podklyucheniyu-k-trekhfaznym-liniyam-1036364319.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии