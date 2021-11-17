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В Сухуме выявлено 18 нарушений по подключению к трехфазным линиям
В Сухуме выявлено 18 нарушений по подключению к трехфазным линиям
По поручению мэра Сухума Беслана Эшба в столице проводятся рейды по выявлению незаконных подключений к трехфазным линиям. 17.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-17T08:45+0300
2021-11-17T08:45+0300
2021-11-17T09:43+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Столичные энергетики совместно с сотрудниками Госстандарта за три дня рейдов составили 18 актов по незаконному подключению к трехфазным линиям. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.Рейды проводятся в частных домовладениях, где обычно и происходит незаконное подключение к трехфазным линиям. Нарушителей обесточивают и на них составляют акты.Как отмечают энергетики, сегодня "каждый второй протянул самовольно три фазы", при этом никакого учета нет. В столице нагрузки за последний год выросли более чем в два раза, и сегодня они варьируются в пределах 450-500 мегаватт. Проводимые рейды, как признаются сотрудники СУЭС, – вынужденная мера.По словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, прежде чем составить акт нарушителей информируют и им дают около двух недель, чтобы явиться в управление. Однако откликаются единицы, и энергетикам приходится идти на крайние меры - отрезать линию и составлять акт. Если же нарушители будут пытаться повторно подключиться к трехфазным линиям, то их ждет административное взыскание."Материалы собраны энергонадзором. Для подключения трехфазного электроснабжения к нашим сетям абонент должен получить техническое условие, где будет прописываться мощность, которую он может использовать, как он должен подключиться к сетям и чтобы это было не во вред нашим сетям. Сегодня из-за перегруза у нас произошло снижение напряжения в электросети. Есть места, где у нас напряжение чуть ли не 120-130 вольт", – поясняет он.Усугубляет ситуацию и незаконное подключение майнингового оборудования. По словам Джинджолия, много аппаратов для добычи криптовалют обнаруживают именно в частных домовладениях.Девятого ноября глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, на котором поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/eshba-prizval-usilit-rabotu-po-vyyavleniyu-nezakonnykh-trekhfaznykh-podklyucheniy-1036252758.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии
В Сухуме выявлено 18 нарушений по подключению к трехфазным линиям
08:45 17.11.2021 (обновлено: 09:43 17.11.2021)
По поручению мэра Сухума Беслана Эшба в столице проводятся рейды по выявлению незаконных подключений к трехфазным линиям.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Столичные энергетики совместно с сотрудниками Госстандарта за три дня рейдов составили 18 актов по незаконному подключению к трехфазным линиям. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.
Рейды проводятся в частных домовладениях, где обычно и происходит незаконное подключение к трехфазным линиям. Нарушителей обесточивают и на них составляют акты.
Как отмечают энергетики, сегодня "каждый второй протянул самовольно три фазы", при этом никакого учета нет. В столице нагрузки за последний год выросли более чем в два раза, и сегодня они варьируются в пределах 450-500 мегаватт. Проводимые рейды, как признаются сотрудники СУЭС, – вынужденная мера.
По словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, прежде чем составить акт нарушителей информируют и им дают около двух недель, чтобы явиться в управление. Однако откликаются единицы, и энергетикам приходится идти на крайние меры - отрезать линию и составлять акт. Если же нарушители будут пытаться повторно подключиться к трехфазным линиям, то их ждет административное взыскание.
"Материалы собраны энергонадзором. Для подключения трехфазного электроснабжения к нашим сетям абонент должен получить техническое условие, где будет прописываться мощность, которую он может использовать, как он должен подключиться к сетям и чтобы это было не во вред нашим сетям. Сегодня из-за перегруза у нас произошло снижение напряжения в электросети. Есть места, где у нас напряжение чуть ли не 120-130 вольт", – поясняет он.
Усугубляет ситуацию и незаконное подключение майнингового оборудования. По словам Джинджолия, много аппаратов для добычи криптовалют обнаруживают именно в частных домовладениях.
"Люди маскируют, ставят шумоизоляцию, это та нагрузка, которая постоянно в наших электросетях. Если человек пришел вечером, включил печку, включил чайник, приготовил ужин, то это кратковременная нагрузка. Это та нагрузка, которую наши сети могут еще себе позволить. Но постоянная нагрузка от майнеров. Вы представляете, если в каждом доме будет по 5-10 или 20 киловатт стабильной постоянной нагрузки? Естественно наши мощности не выдерживают такую нагрузку. Значит, надо отключить", – добавляет он.
Девятого ноября глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, на котором поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям.