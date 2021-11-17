https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/v-sukhume-vyyavleno-18-narusheniy-po-podklyucheniyu-k-trekhfaznym-liniyam-1036364319.html

В Сухуме выявлено 18 нарушений по подключению к трехфазным линиям

В Сухуме выявлено 18 нарушений по подключению к трехфазным линиям

По поручению мэра Сухума Беслана Эшба в столице проводятся рейды по выявлению незаконных подключений к трехфазным линиям. 17.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-17T08:45+0300

2021-11-17T08:45+0300

2021-11-17T09:43+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Столичные энергетики совместно с сотрудниками Госстандарта за три дня рейдов составили 18 актов по незаконному подключению к трехфазным линиям. Об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.Рейды проводятся в частных домовладениях, где обычно и происходит незаконное подключение к трехфазным линиям. Нарушителей обесточивают и на них составляют акты.Как отмечают энергетики, сегодня "каждый второй протянул самовольно три фазы", при этом никакого учета нет. В столице нагрузки за последний год выросли более чем в два раза, и сегодня они варьируются в пределах 450-500 мегаватт. Проводимые рейды, как признаются сотрудники СУЭС, – вынужденная мера.По словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, прежде чем составить акт нарушителей информируют и им дают около двух недель, чтобы явиться в управление. Однако откликаются единицы, и энергетикам приходится идти на крайние меры - отрезать линию и составлять акт. Если же нарушители будут пытаться повторно подключиться к трехфазным линиям, то их ждет административное взыскание."Материалы собраны энергонадзором. Для подключения трехфазного электроснабжения к нашим сетям абонент должен получить техническое условие, где будет прописываться мощность, которую он может использовать, как он должен подключиться к сетям и чтобы это было не во вред нашим сетям. Сегодня из-за перегруза у нас произошло снижение напряжения в электросети. Есть места, где у нас напряжение чуть ли не 120-130 вольт", – поясняет он.Усугубляет ситуацию и незаконное подключение майнингового оборудования. По словам Джинджолия, много аппаратов для добычи криптовалют обнаруживают именно в частных домовладениях.Девятого ноября глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, на котором поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/eshba-prizval-usilit-rabotu-po-vyyavleniyu-nezakonnykh-trekhfaznykh-podklyucheniy-1036252758.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии