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Школьница из Абхазии прошла в полуфинал телепередачи "Умницы и умники"
Школьница из Абхазии прошла в полуфинал телепередачи "Умницы и умники"
Абхазию в четвертьфинале популярной телепередачи "Умницы и умники" представляли трое учащихся сухумской средней школы №5 Дария Ситникова, Анна Амичба и Саид... 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T17:50+0300
2021-11-23T20:13+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ученица 11 "б" класса сухумской средней школы №5 Дария Ситникова прошла в полуфинал телевизионной передачи Первого канала "Умницы и умники".Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия во вторник, 23 ноября, принял учеников в своем кабинете. Он поздравил школьников с успешным выступлением и отметил, что для Абхазии такие события очень важны."Наши школьники очень хорошо себя проявили, в полуфинал прошла Дария Ситникова, такой опыт ученики из Абхазии получили впервые. На протяжении трех месяцев они готовились, много читали, им помогали преподаватели. Хочу поблагодарить учителей, по всей стране знают об этом радостном событии, желаю вам успехов в будущем", – сказал министр.Он также отметил, что ведущий телепередачи "Умницы и умники" Юрий Вяземский высоко оценил подготовку абхазских школьников, их воспитание, что ребята хорошо представили республику в Москве.Участников из Абхазии сопровождала сотрудник Министерства просвещения и языковой политики Нонна Квициния. В отборе для участия в телепередаче участвовали более 70 учеников по всей республике, сообщила она.Школьники в свою очередь сказали, что участие в телепередаче для них – новый и интересный опыт. Они отвечали на вопросы по темам – жизнь и творчество Чарльза Диккенса, 1942 год в мировой истории, Отечественная война 1812 года в истории и литературе."Мы с девочками были хорошо подготовленными в первый и во второй дни, тема третьего дня – 1942 год в мировой истории, времени на подготовку к нему немного не хватило. В первые два дня мы очень часто поднимали руку, отвечали на вопросы, там было много учеников и не всегда была возможность, чтобы мы отвечали", – рассказал Саид Берулава.В завершении встречи, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия вручил школьникам подарки, в том числе сертификаты на приобретение ноутбуков. Запись телепередачи "Умницы и умники" покажут после 25 декабря, а полуфинальный этап пройдет в феврале 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/uchaschiesya-sukhumskoy-shkoly-predstavyat-abkhaziyu-na-teleperedache-umnitsy-i-umniki-1036183909.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/abkhazskie-shkolniki-smogut-postupit-v-rossiyskiy-detskiy-onlayn-universitet-1036269282.html
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школы, абхазия

Школьница из Абхазии прошла в полуфинал телепередачи "Умницы и умники"

17:50 23.11.2021 (обновлено: 20:13 23.11.2021)
© Sputnik / Бадрак Авидзба Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия поздравил участников телепередачи "Умники и умницы".
Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия поздравил участников телепередачи Умники и умницы. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Абхазию в четвертьфинале популярной телепередачи "Умницы и умники" представляли трое учащихся сухумской средней школы №5 Дария Ситникова, Анна Амичба и Саид Берулава.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ученица 11 "б" класса сухумской средней школы №5 Дария Ситникова прошла в полуфинал телевизионной передачи Первого канала "Умницы и умники".
В четвертьфинале свои знания продемонстрировали еще двое ее одноклассников – Анна Амичба и Саид Берулава, которые достойно выступили, однако не сумели пройти в следующий этап.
Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия во вторник, 23 ноября, принял учеников в своем кабинете. Он поздравил школьников с успешным выступлением и отметил, что для Абхазии такие события очень важны.
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"Наши школьники очень хорошо себя проявили, в полуфинал прошла Дария Ситникова, такой опыт ученики из Абхазии получили впервые. На протяжении трех месяцев они готовились, много читали, им помогали преподаватели. Хочу поблагодарить учителей, по всей стране знают об этом радостном событии, желаю вам успехов в будущем", – сказал министр.
Он также отметил, что ведущий телепередачи "Умницы и умники" Юрий Вяземский высоко оценил подготовку абхазских школьников, их воспитание, что ребята хорошо представили республику в Москве.
Участников из Абхазии сопровождала сотрудник Министерства просвещения и языковой политики Нонна Квициния. В отборе для участия в телепередаче участвовали более 70 учеников по всей республике, сообщила она.
"Учитывая ситуацию, первый тур мы провели онлайн, в Министерство просвещения были приглашены 15 из них, которые набрали больше баллов. Они прошли второй тур, в итоге трое показали лучшие результаты, чем остальные", – рассказала Квициния.
Школьники в свою очередь сказали, что участие в телепередаче для них – новый и интересный опыт. Они отвечали на вопросы по темам – жизнь и творчество Чарльза Диккенса, 1942 год в мировой истории, Отечественная война 1812 года в истории и литературе.
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"Мы с девочками были хорошо подготовленными в первый и во второй дни, тема третьего дня – 1942 год в мировой истории, времени на подготовку к нему немного не хватило. В первые два дня мы очень часто поднимали руку, отвечали на вопросы, там было много учеников и не всегда была возможность, чтобы мы отвечали", – рассказал Саид Берулава.
В завершении встречи, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия вручил школьникам подарки, в том числе сертификаты на приобретение ноутбуков. Запись телепередачи "Умницы и умники" покажут после 25 декабря, а полуфинальный этап пройдет в феврале 2022 года.
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