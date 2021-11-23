https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/virusolog-nazval-priznaki-polnogo-vyzdorovleniya-ot-covid-19-1036448721.html

Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19

Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19

ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию не всегда дает точный результат. 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T09:45+0300

2021-11-23T09:45+0300

2021-11-23T09:50+0300

в мире

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Чтобы быть уверенным в полном выздоровлении после COVID-19 лучше через некоторое время после отрицательного результата ПЦР-теста повторить анализ, а еще лучше - взять для дополнительного исследования кровь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил Нетесов.Желательно сдавать ПЦР-тест дважды с интервалом в три дня. "Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет", – уточнил Нетесов.Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела.Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.

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в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19