https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/virusolog-nazval-priznaki-polnogo-vyzdorovleniya-ot-covid-19-1036448721.html
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию не всегда дает точный результат. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T09:45+0300
2021-11-23T09:45+0300
2021-11-23T09:50+0300
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СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Чтобы быть уверенным в полном выздоровлении после COVID-19 лучше через некоторое время после отрицательного результата ПЦР-теста повторить анализ, а еще лучше - взять для дополнительного исследования кровь, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил Нетесов.Желательно сдавать ПЦР-тест дважды с интервалом в три дня. "Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет", – уточнил Нетесов.Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела.Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/argun-o-vliyanii-koronavirusa-na-uroven-sakhara-v-krovi--1036343783.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
09:45 23.11.2021 (обновлено: 09:50 23.11.2021)
ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию не всегда дает точный результат.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik.
Чтобы быть уверенным в полном выздоровлении после COVID-19 лучше через некоторое время после отрицательного результата ПЦР-теста повторить анализ, а еще лучше - взять для дополнительного исследования кровь, рассказал в интервью радио Sputnik
доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.
ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил Нетесов.
"Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник", – пояснил он.
Желательно сдавать ПЦР-тест дважды с интервалом в три дня.
"Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет", – уточнил Нетесов.
Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела.
"Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует", – предупредил специалист.
Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.