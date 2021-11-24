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https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/khibla-gerzmava-i-elina-garancha-vystupyat-v-moskovskoy-konservatorii-1036464513.html
Хибла Герзмава и Элина Гаранча выступят в Московской консерватории
Хибла Герзмава и Элина Гаранча выступят в Московской консерватории
Выступление оперных див состоится в рамках ХIХ Международного фестиваля классической музыки "Хибла Герзмава приглашает…". 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T13:00+0300
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культура
россия
хибла герзмава
фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В Большом зале Московской консерватории 24 ноября состоится концерт двух оперных певиц – Хиблы Герзмава (сопрано) и Элины Гаранчи (меццо-сопрано), которые впервые будут выступать вместе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу БЗК.Венская государственная опера, на сцене которой выпускница Латвийской академии музыки Элина Гаранча исполнила 18 ролей в более чем ста спектаклях, удостоила ее титула Kammersangerin, присуждаемого выдающимся исполнителям.Герзмава и Гаранча 26 ноября выступят с программой в Мариинском-2.Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовывали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышла за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.8 октября, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211025/yubileynyy-festival-khibla-gerzmava-priglashaet-proydet-v-moskve-i-sukhume-v-2022-godu-1036062544.html
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культура, россия, хибла герзмава, фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

Хибла Герзмава и Элина Гаранча выступят в Московской консерватории

13:00 24.11.2021 (обновлено: 13:22 24.11.2021)
© Sputnik / Валерий ШустовПамятник П. И. Чайковскому перед зданием Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского на Большой Никитской улице в Москве.
Памятник П. И. Чайковскому перед зданием Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского на Большой Никитской улице в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Валерий Шустов
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Выступление оперных див состоится в рамках ХIХ Международного фестиваля классической музыки "Хибла Герзмава приглашает…".
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В Большом зале Московской консерватории 24 ноября состоится концерт двух оперных певиц – Хиблы Герзмава (сопрано) и Элины Гаранчи (меццо-сопрано), которые впервые будут выступать вместе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу БЗК.
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Юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" пройдет в Москве и Сухуме в 2022 году
25 октября, 20:40

В концерте примет участие Симфонический оркестр имени Светланова – за дирижерским пультом маэстро Фабио Мастранжело. В программе – арии из опер французских и итальянских композиторов.

Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава - одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене.

Венская государственная опера, на сцене которой выпускница Латвийской академии музыки Элина Гаранча исполнила 18 ролей в более чем ста спектаклях, удостоила ее титула Kammersangerin, присуждаемого выдающимся исполнителям.

Герзмава и Гаранча 26 ноября выступят с программой в Мариинском-2.
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Опера в РУСДРАМе: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" в Сухуме
9 октября, 13:00
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовывали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышла за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.
Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.
8 октября, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, РУСДРАМ на два дня открыл свои двери для зрителей.
В Абхазии
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