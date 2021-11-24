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Вернуть искусство: в Абхазии обсудили возможность открытия учреждений культуры

Вернуть искусство: в Абхазии обсудили возможность открытия учреждений культуры

Расширенная коллегия представителей учреждений, подведомственных Министерству культуры, с участием главного санитарного врача состоялась в Сухуме в среду 24... 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T18:53+0300

2021-11-24T18:53+0300

2021-11-24T18:53+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

культура

театр

музеи

абхазия

русдрам

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На коллегии обсудили возможность открытия учреждений культуры в условиях распространения коронавирусной инфекции.О том, какие сложности испытывают театры, музеи и концертные залы Абхазии, кто виноват в ухудшении эпидситуации и как учреждения культуры смогут работать в условиях пандемии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikТеатры, музеи, концертные залы и библиотеки закрыты в Абхазии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Этот вопрос стал главным на расширенной коллегии в Министерстве культуры в среду 24 ноября.Открывая встречу министр культуры Гудиса Агрба напомнил коллегам, что работа учреждений была приостановлена “в связи с известными обстоятельствами”.Главный санитарный врач Людмила Скорик проинформировала, что в стране эпидситуация остается сложной, и в ближайшей перспективе улучшений не предвидится - всему виной погодные условия.“Мы видим на улице дождливая погода, естественно наши граждане идут в помещения, начинают скапливаться. В таких условиях распространение коронавируса будет осуществляться намного быстрее. Сейчас в сутки выявляются около 100 новых пациентов. Коронавирус настолько быстро мутирует, что все чаще и чаще появляются более агрессивные штаммы, такие как дельта, который на 80% сейчас распространен в Абхазии. Довольно-таки тяжелое заболевание, которое протекает с тяжелыми последствиями. В очень тяжелых состояниях поступают в лечебные учреждения”, - отметила она.По мнению Скорик, единственный эффективный способ борьбы с инфекцией - вакцинация. Санитарный врач предупредила, если ставится вопрос об открытии театров, музеев и концертных залов, то их руководители должны быть готовы к вакцинации своих коллективов, а допуск в учреждения будет только у привитых.“В республике мы хороним практически каждый день, мы теряем каждый день наших пожилых граждан. Не останавливает нас ничего, мы продолжаем проводить массовые мероприятия. Я понимаю, что вы хотите запустить свои объекты с законными требованиями, с исполнением всех эпидемиологических мер. Основным моментом будет являться вакцинация. Мы с вашим министром будем запускать ваши объекты в индивидуальном порядке, смотреть, какую значимость несет этот объект для функционирования в республике, будем смотреть на то, как коллектив отреагировал на те меры безопасности, которые в республике приняты. И только после этого мы будем разрешать объекту функционировать. И естественно допуск в ваши объекты будет осуществляться практически так, как во всем мире - только вакцинированных людей. По-другому ни одно государство не сможет выжить. Приблизительно еще года три-пять мы будем с вами бороться и принимать все те меры, которые мы сейчас осуществляем”, - подчеркнула она.Теряем культуруДиректор Республиканского центра Народного творчества Нури Кварчия рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются учреждения культуры. По его словам, целые коллективы распадаются из-за приостановки работы на протяжении года.Директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба отметил, что во многих странах, где также распространяется коронавирусная инфекция, научились бороться с заболеванием без ущерба сфере культуры.“Это значит, что если в обществе принимаются жесткие меры в различных сферах, то всегда государство чувствительно и внимательно относится к тому, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка, чтобы защитить людей от инфицирования и в то же время, чтобы не допустить разрушения или гибели важнейших стратегических мер. Это - сфера экономики, образования, культуры. Вот три основные сферы, на которых держится любое государство. У нас, к сожалению, получилось так, что мы сферу культуры задвинули на задний план. Такое ощущение, что ей не придается никакого значения вообще, потому что никакие наши вопросы, просьбы, причем выстраданные просьбы, не воспринимаются. Мы как будто живем в вакууме. Мы не видим, что происходит в других государствах”, - отметил он.В пример Хинтба привел недавние нерабочие дни в России, которые были объявлены президентом Владимиром Путиным. Тогда, по словам директора РУСДРАМа, в стране фактически все было закрыто, кроме театров и музеев.По его словам, причины роста заболеваемости до сих пор не искоренены. Гендиректор РУСДРАМа отметил, что распоряжение президента о введении ограничений выполняется только учреждениями культуры.“Мы же видим, что оно (распоряжение президента - прим.) выполняется только в том пункте, где говорится об учреждениях культуры. Все остальное получается у нас имеет возможность функционировать. Залы, в которых проводятся свадьбы, переполнены. Ярмарки, учреждения образования, школы, где единовременно может находиться 1200 человек. Мы на все это смотрим, как на какой-то сюр, как на ситуацию абсурдную. То есть мы должны просто гибнуть. А в это время все остальное процветает. Ситуация с коронавирусом не будет улучшаться и мы опять же будем единственной жертвой. Почему к нам такое недоверие?” - задается он вопросом.Обращение к оперштабуПо итогам встречи министр культуры Гудиса Агрба пообещал, что будет составлено обращение к членам Координационного штаба по борьбе с коронавирусом, в котором будут просить рассмотреть возможность открытия учреждений культуры.“В данном случае я пригласил Людмилу Вельбертовну, чтобы она от вас узнала и передала участникам Координационного штаба, что у нас крайне сложная ситуация, ситуация критическая, связанная с возобновлением деятельности учреждений культуры, чтобы они знали о наших проблемах. Мы не просто должны, мы обязаны говорить о наших проблемах. В данном случае, вы правильно отметили, нам крайне сложно определить степень опасности. Мы не можем сейчас смело сказать, что можем открыть филармонию, может опасно. Можно говорить смело об одном - все вспышки, количество заболевших, количество умерших - это все не по вине учреждений культуры. Мы уже год не работаем, и все заболевшие - не по нашей вине”, - отметил он.Агрба подчеркнул, что если учреждениям культуры разрешат работать с требованием соблюдения строгих санитарных мер, то в дальнейшем они несут ответственность за организацию своей работы“Если в принципе можно будет открыться, но с учетом очень строгих ограничительных мер, тогда мы будем уже подстраиваться и искать формы работы. Если Людмила Вильбертовна скажет, что обязательно нужны маски каждому, кто заходит в ваше учреждение, должны быть антисептики, нужно соблюдать дистанцию, если количество людей должно быть ограничено, то после ознакомления с этими ограничительными мерами, вы скажите, что готовы нести ответственность за эти пункты, что здесь, например, в филармонии максимальное количество зрителей будет 150 человек и ни на одного зрителя больше, если берете на себя обязательство, что каждый будет сидеть в маске, что каждый, кто зайдет в филармонию будет обрабатывать руки антисептиком, то вы подписывайтесь за эти обязательства и готовы нести ответственность за их соблюдение”, - заключил глава Минкульта.

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культура, театр, музеи, абхазия, русдрам