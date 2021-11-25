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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/glavnyy-sanvrach-abkhazii-rasskazala-ob-epidsituatsii-premer-ministru--1036486756.html
Главный санврач Абхазии рассказала об эпидситуации премьер-министру
Главный санврач Абхазии рассказала об эпидситуации премьер-министру
Главный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции, по мнению Людмилы Скорик, ускорение темпов вакцинации. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T21:07+0300
2021-11-25T21:07+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
александр анкваб
санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Абхазии остается сложной, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не спадает, степень тяжести течения болезни ухудшается, растет число летальных случаев, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Александром Анквабом. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Она подчеркнула, что скорость и уровень поражения легких у некоторых пациентов – до 80% в течение двух суток, это вызывает серьезную озабоченность.Главный санврач отметила, что главным средством борьбы с заболеванием остается ускорение темпов вакцинации. При этом она предложила расширить сеть пунктов вакцинации в республике, Александр Анкваб поддержал это предложение. Кроме того, глава правительство считает, что необходимо организовывать выездные бригады в учреждения для коллективной вакцинации, чтобы не создавать работающим гражданам дополнительных трудностей.Она также заявила, что в сложившейся эпидситуации нельзя говорить о послаблении ограничительных мер. По мнению Скорик, возобновление работы учреждений культуры допустимо лишь строго по дифференцированному подходу, при котором полная вакцинация сотрудников может служить одним из оснований для смягчения мер предосторожности.Людмила Скорик заявила, что никакие справки о перенесенном заболевании, о метотводе и наличии антител, выданные коммерческими предприятиями в виде лабораторий, не признаются в ни на территории Абхазии, ни на территории России, поскольку они не сертифицированы и не вправе выдавать свидетельства утвержденной формы.Премьер-министр поручил главному санитарному врачу республики провести тщательную проверку коммерческих организаций, предоставляющих медицинские или лабораторно-исследовательские услуги, на предмет наличия прав на осуществление подобных услуг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kod-na-vyezd-kak-i-zachem-v-abkhazii-delayut-sertifikaty-o-vaktsinatsii-1036454412.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/vernut-iskusstvo-v-abkhazii-obsudili-vozmozhnost-otkrytiya-uchrezhdeniy-kultury-1036470215.html
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александр анкваб, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии

Главный санврач Абхазии рассказала об эпидситуации премьер-министру

21:07 25.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукЛюдмила Скорик
Людмила Скорик - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции, по мнению Людмилы Скорик, ускорение темпов вакцинации.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Абхазии остается сложной, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не спадает, степень тяжести течения болезни ухудшается, растет число летальных случаев, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Александром Анквабом. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
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Она подчеркнула, что скорость и уровень поражения легких у некоторых пациентов – до 80% в течение двух суток, это вызывает серьезную озабоченность.
"Мы склонны расценивать эти факты как проявление в республике нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 "дельта плюс", - сказала Скорик.
Главный санврач отметила, что главным средством борьбы с заболеванием остается ускорение темпов вакцинации. При этом она предложила расширить сеть пунктов вакцинации в республике, Александр Анкваб поддержал это предложение. Кроме того, глава правительство считает, что необходимо организовывать выездные бригады в учреждения для коллективной вакцинации, чтобы не создавать работающим гражданам дополнительных трудностей.
Она также заявила, что в сложившейся эпидситуации нельзя говорить о послаблении ограничительных мер.
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По мнению Скорик, возобновление работы учреждений культуры допустимо лишь строго по дифференцированному подходу, при котором полная вакцинация сотрудников может служить одним из оснований для смягчения мер предосторожности.
Людмила Скорик заявила, что никакие справки о перенесенном заболевании, о метотводе и наличии антител, выданные коммерческими предприятиями в виде лабораторий, не признаются в ни на территории Абхазии, ни на территории России, поскольку они не сертифицированы и не вправе выдавать свидетельства утвержденной формы.
"Единственным легальным документом является утвержденное министерством здравоохранения свидетельство о вакцинации и формируемый на его основе в единой базе данных QR-код", - добавила Скорик.
Премьер-министр поручил главному санитарному врачу республики провести тщательную проверку коммерческих организаций, предоставляющих медицинские или лабораторно-исследовательские услуги, на предмет наличия прав на осуществление подобных услуг.
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