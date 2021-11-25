https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/otchetnoe-soveschanie-glava-sukhumskogo-rayona-vystupil-pered-prezidentom-1036476392.html

Отчетное совещание: глава Сухумского района выступил перед президентом

Отчетное совещание: глава Сухумского района выступил перед президентом

Превышение плана по поступлениям в бюджет Сухумского района составило шесть миллионов рублей с начала года. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T12:45+0300

2021-11-25T12:45+0300

2021-11-25T16:16+0300

в абхазии

сухумский район

аслан бжания

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. С начала года поступления в местный бюджет составили 140 миллионов рублей, превышение плана составляет шесть миллионов рублей, заявил на совещании с президентом глава Сухумского района Алхас Читанава.По его словам, в районе проживают 12 тысяч человек, примерно 40 процентов населения трудоспособны, средняя зарплата в районе 15-16 тысяч рублей. На сферу образования в 2021 году было потрачено 37 миллионов рублей.Как отметил глава района, в районе 19000 гектаров земель, но большинство из них в запущенном состоянии, обрабатываются лишь 300-400 гектаров. Из республиканского бюджета на развитие сельского хозяйства было выделено 5,8 миллиона рублей на обработку 14 гектаров. Из местного бюджета района было выделено четыре миллиона рублей на развитие сельского хозяйства.Общий объем потребления электроэнергии в 2021 году составил 57,9 миллиона киловатт-часов. При этом задолженность за потребление составила 13,8 миллиона рублей. Процент собираемости - 38,9%.Алхас Читанава сообщил главе государства, что общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в районе с начала 2021 года составило 2736 человек, на данный момент заражены 136 человек. Вакцинацию прошли 183 человека.Читанава добавил, что наблюдается тенденция к снижению преступной деятельности. В аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 53 случая, в 2021 году – 39. Снизилось и количество особо тяжких преступлений, в 2020 году - 23, в 2021 году - 11. За отчетный период было выявлено 2586 нарушений правил дорожного поведения. Было возбуждено 13 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/sukhumskiy-rayon-otobral-devyat-proektov-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1036163856.html

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сухумский район, аслан бжания