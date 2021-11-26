https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/konstitutsii-abkhazii-iz-istorii-osnovnogo-zakona-strany-1036488787.html

Конституция Абхазии: из истории основного закона страны

Конституция Абхазии: из истории основного закона страны

День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября. В 2020 году основному закону страны исполнилось 27 лет. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

конституция республики абхазия

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СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Конституция Абхазии принималась в тяжелых условиях. Страна только что пережила кровопролитную освободительную войну, отстояла право на свою государственность. Новой демократической стране нужен был документ, закладывающий основы государственного строительства.Мировое сообщество заняло в грузино-абхазском конфликте сторону агрессора. Сохранялась опасность реванша со стороны Грузии. Политика Российской Федерации в отношении Абхазии в тот период не предполагала признания независимого статуса республики.В одном из интервью Sputnik Станислав Лакоба, занимавший тогда должность первого заместителя Председателя Верховного Совета, вспомнил как проходило принятие Конституции."Я очень хорошо помню этот день – 26 ноября мы собрались в здании правительства по улице Лакоба, 21 на четвертом этаже. Шло заседание. Владислав Григорьевич Ардзинба тогда был Председателем Верховного Совета, а я был первым заместителем Председателя Верховного Совета. Решался вопрос о новой Конституции. Я очень хорошо помню, какой был нажим. Было очень много звонков. Владислав все время выходил куда-то на переговоры. Потом возвращался, каждый раз говорил коротко мне, так как мы рядом сидели, что спецпредставитель президента России настаивает на том, чтобы эта Конституция не была принята. Объяснялось это тем, что это помешает переговорному процессу с Грузией. После очередного выхода Владислав вернулся, был немножко взвинченным. Он спросил: "Как быть, как ты думаешь?". Я сказал, что если не сейчас, то потом мы никогда не примем этот документ", – рассказал он.По словам Лакоба, не все депутаты тогда поддержали эту идею. Несколько человек воздержались по разным обстоятельствам. Несмотря на все противодействие, Ардзинба сделал очень решительный шаг, и документ исторической важности был принят. Это был ответственный и смелый шаг, который стал возможным благодаря политической воле Ардзинба и депутатов парламента, считает Станислав Лакоба.Последствия этого шага для республики были серьезными. Практически сразу после этого – в декабре 1994 года – Россия объявила Абхазии экономическую блокаду.Конституция, принятая в тех непростых условиях, работает уже более 20 лет. Она отразила в себе реалии тяжелого послевоенного времени, когда была необходима сильная президентская власть.По мнению Станислава Лакоба, наиболее подходящий для Абхазии вариант Конституции стал результатом творческого поиска, основанным на мировом опыте.Изменения в Конституцию вносились несколько раз.В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей, с этого времени судьи стали избираться сроком на пять лет.В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, упраздняющие или ограничивающие права и свободы человека и гражданина, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, направленные против принципа народовластия, разделение властей, изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка.В феврале 2016 года в силу вступил запрещающий аборты законопроект "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", вносящий поправки в Конституцию республики. 18 декабря 2015 года депутаты Парламента Абхазии приняли его в окончательном чтении.10 октября 2020 года указом президента Аслан Бжания в Абхазии создана Комиссия по Конституционной реформе. Руководителем Комиссии назначена Нателла Акаба – председатель правления Ассоциации женщин Абхазии.В состав Комиссии также вошли юристы и общественные деятели страны: Астамур Аппба, Саида Бутба, Виталий Габния, Гиви Габния, Саид Гезердава, Кама Джинджолия, Арда Инал-ипа, Тамаз Кецба, Олег Папаскири, Диана Пилия, Сергей Смыр, Батал Табагуа, Алхас Тхагушев, Астамур Тания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novyy-format-vlasti-kakie-izmeneniya-predlagaet-komissiya-po-konstitutsionnoy-reforme-1036387106.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191126/osnovnoj-zakon-iz-istorii-konstitucii-abxazii-1016415903.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20181126/Konstitutsiya-Abkhazii-10-voprosov-na-znanie-glavnogo-zakona-strany-1025738491.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20141126/1013403196.html

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