https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/dzhopua-nablyudaetsya-nebolshoe-snizhenie-chisla-sluchaev-covid-19-sredi-detey-v-abkhazii-1036501856.html
Джопуа: наблюдается небольшое снижение числа случаев COVID-19 среди детей в Абхазии
Джопуа: наблюдается небольшое снижение числа случаев COVID-19 среди детей в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 26 ноября составляет 34600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели... 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T17:40+0300
2021-11-27T17:40+0300
2021-11-27T17:40+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
дети
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Существует небольшое снижение заболеваемости COVID-19 среди детей, сказал в интервью Sputnik главврач детской республиканской больницы Игорь Джопуа."Последние полгода у нас работает дневной стационар по COVID-19, количество больных примерно одно и тоже. В день мы обслуживаем 5-6 детей, которым требуется дневной стационар, это внутривенные вливания, осмотр, ПЦР-тесты и так далее. Сказать, что наблюдается какой-то рост я не могу, можно сказать, что есть небольшое снижение", - подчеркнул он.Дети гораздо легче переносят COVID-19, но в редких случаях течение болезни обретает тяжелые формы, объясняет Джопуа.Некоторые дети оказываются в больнице уже с пониженной сатурацией, поэтому несколько дней медики держат их на кислороде."Случаи дыхательной недостаточности участились, не сказать повально, но процент таких детей увеличился. У нас больница общего профиля, поэтому мы не можем укладывать в самом здании коронавирусных больных. Есть 14 мест в здании поликлиники для взрослых, но к сожалению, это дневной стационар, постоянно госпитализировать больных мы там не можем, так как нет нужных условий. Они приходят получить процедуры – подышать кислородом, сделать капельницу и так далее", - сообщил Джопуа.Что касается детей, которые уже переболели COVID-19, их укладывают на стационарное лечение в детской больнице, одновременно там могут принять до 25 детей. Если ребенку требуется постоянная госпитализация, его отправляют в Гудаутский ковидный госпиталь, рассказал он.Джопуа не исключил, что в начале 2022 года в Абхазию поступит вакцина "Спутник М", для подростков от 12 до 17 лет.По последним данным, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 18, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/na-opasnoy-cherte-rossiyskiy-epidemiolog-dal-otsenku-situatsii-v-abkhazii-1036479359.html
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медицина, дети, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии
Джопуа: наблюдается небольшое снижение числа случаев COVID-19 среди детей в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 26 ноября составляет 34600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели 28688 человек.
СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Существует небольшое снижение заболеваемости COVID-19 среди детей, сказал в интервью Sputnik главврач детской республиканской больницы Игорь Джопуа.
"Последние полгода у нас работает дневной стационар по COVID-19, количество больных примерно одно и тоже. В день мы обслуживаем 5-6 детей, которым требуется дневной стационар, это внутривенные вливания, осмотр, ПЦР-тесты и так далее. Сказать, что наблюдается какой-то рост я не могу, можно сказать, что есть небольшое снижение", - подчеркнул он.
Дети гораздо легче переносят COVID-19, но в редких случаях течение болезни обретает тяжелые формы, объясняет Джопуа.
"Как вы знаете, в основном у детей COVID-19 протекает бессимптомно, не всегда родители могут распознать, что у ребенка коронавирусная инфекция. Поэтому дети, особенно в последнее время поступают с пневмонией, оно протекает без температуры, без каких-либо видимых симптомов. Приходя к нам, они делают ПЦР-тесты, и зачастую они отрицательные, вирус в организме уже не находится, но после себя оставляет такие последствия как пневмония", - отметил главврач детской больницы.
Некоторые дети оказываются в больнице уже с пониженной сатурацией, поэтому несколько дней медики держат их на кислороде.
"Случаи дыхательной недостаточности участились, не сказать повально, но процент таких детей увеличился. У нас больница общего профиля, поэтому мы не можем укладывать в самом здании коронавирусных больных. Есть 14 мест в здании поликлиники для взрослых, но к сожалению, это дневной стационар, постоянно госпитализировать больных мы там не можем, так как нет нужных условий. Они приходят получить процедуры – подышать кислородом, сделать капельницу и так далее", - сообщил Джопуа.
Что касается детей, которые уже переболели COVID-19, их укладывают на стационарное лечение в детской больнице, одновременно там могут принять до 25 детей. Если ребенку требуется постоянная госпитализация, его отправляют в Гудаутский ковидный госпиталь, рассказал он.
Джопуа не исключил, что в начале 2022 года в Абхазию поступит вакцина "Спутник М", для подростков от 12 до 17 лет.
"Пока трудно сказать, как воспримут наши граждане вакцинацию. Дети болеют и являются переносчиками этого заболевания, я думаю, что это крайне необходимо, просто надо дождаться результатов изучения этой вакцины досконально", - отметил главврач детской республиканской больницы.
По последним данным, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 18, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.