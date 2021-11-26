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На опасной черте: российский эпидемиолог дал оценку ситуации в Абхазии

На опасной черте: российский эпидемиолог дал оценку ситуации в Абхазии

Группа специалистов из Ставропольского научно-исследовательского противочумного института посетила Абхазию, в течение недели они отслеживали эпидситуацию в... 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T19:00+0300

2021-11-26T19:00+0300

2021-11-26T19:00+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

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О том, что они увидели в республике, как российские эпидемиологи оценили ситуацию с коронавирусом в Абхазии, какие меры необходимо провести, чтобы победить пандемию, читайте в материале Sputnik.SputnikНа юге России и в Абхазии наблюдается перманентный рост заболеваемости COVID-19. Несмотря на то, что в Абхазии ситуация пока оценивается как стабильная, республика находится на опасной черте, считает ведущий научный сотрудник, врач-эпидемиолог Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Дмитрий Ефременко."У нас в России сейчас не все благополучно в плане заболеваемости COVID-19, в частности в Краснодарском крае, где уровень заболеваемости за очень короткое время поднялось практически в два раза. У вас в республике ситуация пока стабильная, она контролируется службой (СЭС - прим.). Здесь, с одной стороны, полный порядок. Но так как идет постоянное общение между Краснодарским краем и Республикой Абхазия, до вас эта проблема в скором будущем может докатиться. То есть новый всплеск заболеваемости, который идет с очень агрессивным штаммом – дельта и дельта плюс. Ситуация может усугубиться. К тому же сейчас очень неблагополучная ситуация в другом граничащем с вами государстве – Грузии. Там тоже демонстрируется пиковая заболеваемость. Поэтому здесь вам нужно быть начеку", – пояснил он.Российский эпидемиолог отмечает, что жителям республики стоит более серьезно относиться к санитарно-эпидемиологическим нормам – не проводить и не посещать массовые торжественные мероприятия, которые в стране имеют место, несмотря на пандемию. По словам Ефременко, если на таком торжестве хотя бы один-два инфицированных, то заболеть могут 30-40% гостей, а от них уже распространение COVID-19 пойдет внутри семей и даже профессиональных коллективов."Они (массовые мероприятия - прим.) вроде запрещены по республике, но мы сами, посещая Сухум и другие города, видим, что население активно ходит в кафе, общается. Здесь все-таки желательно быть осторожнее, потому что могут наступить тяжелые времена, ухудшение ситуации. С одной стороны, в Абхазии в отличие от Краснодарского края удерживает эпидемиологическую ситуацию в каких-то рамках более низкая плотность населения. Но с другой стороны, у вас от чего все эти вспышки появляются? Допустим, какое-то мероприятие, сейчас торжественные мероприятия запрещены в республике, но кто-то большое количество людей позвал к себе, празднует свадьбу или что угодно. На этом мероприятии один-два больных человека будет, высокая вероятность, что 30-40% процентов из присутствующих гостей будут заражены. Поэтому здесь, конечно, многое зависит от того, как люди в данной ситуации будут себя вести. Нужно постараться, потерпеть немного и обязательно провакцинироваться. Мы уверены, что через один-два года ситуация будет стабилизироваться и улучшаться не только в Абхазии, но и в других регионах мира", – прогнозирует Ефременко.Прервать цепьИзменить ситуацию и не допустить ухудшения, по словам российского эпидемиолога, на сегодняшний день может только вакцинация, которая и создает иммунную прослойку у населения. Однако в плане иммунизации в Абхазии, по наблюдениям Дмитрия Ефременко, ситуация неудовлетворительная – всего пять-шесть процентов от общего числа населения прошли вакцинацию.По словам Ефременко, сейчас в России и в Абхазии чаще всего заражаются штаммом дельта или дельта плюс, который в медицинском сообществе считается наиболее агрессивным."Сейчас доминирует штамм дельта. Появился еще дельта плюс. По сути это тот же штамм, но у него произошли определенные мутации, за счет которых он еще более эффективно проходит иммунную систему. Даже у тех людей, которые переболели коронавирусом семь-восемь месяцев назад и иммунитет к данной инфекции, казалось бы, присутствует, этот штамм эффективно преодолевает низкий уровень антител. Поэтому тут очень важно поддерживать высокий уровень иммунного ответа. Обязательно тем, кто переболел или вакцинировался ранее, но уже прошло более полгода, нужно проводить ревакцинацию, чтобы защитить себя", – отмечает Ефременко.Российский эпидемиолог считает, что населению пора повзрослеть, так как "уже прошло то время, когда можно агитировать против вакцинации и говорить, что от него будет только хуже"."От этой инфекции пострадали не только Абхазия и Россия, но и весь мир. Все видим, насколько это тяжело, когда болеют близкие люди, потому что так или иначе эта инфекция уже коснулась практически каждого либо лично, либо его родных, либо знакомых. Пора уже с большим доверием относиться к медицинскому сообществу, которое по сути в один голос говорит: "Прививайтесь, люди, если вы хотите вернуться к обычной жизни", – добавил он.Вопрос кадровРоссийский эпидемиолог оценил и уровень организации лабораторий. По его словам, за период пандемии в республике произошли очень хорошие изменения в этой области – помимо центральной столичной, открылись еще две диагностические лаборатории в Гагрском и Очамчырском районах."В рамках нашего визита мы познакомились со специалистами, которые непосредственно проводят лабораторную диагностику COVID-19. Хочется сказать только самые лучшие слова, квалификация этих специалистов, профессиональный уровень их возрос. Лаборатории работают очень эффективно. Здесь только комплиментарные оценки", – подчеркнул Дмитрий Ефременко.Но, как отметил эпидемиолог, в республике все еще чувствуется дефицит кадров."В принципе в республике есть специалисты, но все равно чувствуется недостаток кадров. Кадровый потенциал необходимо развивать за счет специалистов с высшим и средним образованием. Необходимо усиливать Санитарно-эпидемиологическую службу республику. Мы посмотрели и материально-техническую базу. Будем какие-то рекомендации писать министру и информационное письмо в Москву руководству Роспотребнадзора. Еще мы уделили большое внимание информационному взаимодействию между различными службами республики. Есть определенные рекомендации, как наладить обмен информацией между Министерством здравоохранения и подведомственной структурой и лечебными учреждениями, чтобы более быстро, более оперативно реагировать на изменение эпидемиологической ситуации. Организовывать противоэпидемиологические меры, вводить карантин при необходимости. Есть районы, где нужно проводить и ремонт зданий СЭС, и оснастить оборудованием. Где-то все неплохо, но в каких-то районах ситуация намного хуже", – добавил Дмитрий Ефременко.

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии