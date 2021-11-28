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Названа причина, которая может привести к голоду в беднейших странах мира
Названа причина, которая может привести к голоду в беднейших странах мира
Первыми в группу риска в случае дефицита продовольствия попадают беднейшие страны, однако это может сказаться и на богатых странах. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T16:51+0300
2021-11-28T16:51+0300
в мире
бедность
голод
газ
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Глобальная нехватка удобрений может вызвать дефицит продовольствия и голод в беднейших странах мира. Об этом в интервью "Би-би-си" рассказал исполнительный директор норвежской компании по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер.Как отметил Холсетер, на глобальном рынке удобрений в настоящее время наблюдается дефицит. Он вызван резким повышением цен на газ, который используется для производство аммиака, содержащегося во многих удобрениях. Таким образом стоимость на сами удобрения также значительно выросла. Многие компании, в том числе и Yara International, сократили производство своей продукции. Чем меньше удобрений будет, тем менее эффективно будут выращивать свой урожай фермеры, и это неизбежно приведет к дефициту продовольствия, считает глава норвежской компании. При этом, по его мнению, беднейшие страны больше всего пострадают от нехватки продуктов питания.Фермеры применяют удобрения для повышения урожайности кукурузы, рапса и пшеницы.Глава Yara International призвал к поддержке и финансированию гуманитарной организации Мировая продовольственная программа (World Food Programme, WFP), чтобы избежать массового голода.Отмечается, что нехватку удобрений также испытывают многие богатые страны, например, США и Канада. Проблемы на их внутренних рынках связаны с серьезным дефицитом калийных и азотных удобрений, из-за которого фермерам пришлось существенно снизить их закупки. С начала 2021 года мировые цены на удобрения выросли на 80%, а стоимость азотного удобрения карбамида в ноябре впервые превысила тысячу долларов за тонну. Эксперты уверены, что воспользоваться неблагоприятной ситуацией на североамериканском рынке зерна могут российские производители. Для них в следующем году появится возможность экспорта в новые регионы, традиционно занятые конкурентами из США, например, Юго-Восточную Азию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/goskomstat-soobschil-o-novom-prozhitochnom-minimume-v-abkhazii-1036440266.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/sukhumskiy-rayon-otobral-devyat-proektov-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1036163856.html
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в мире, бедность, голод, газ

Названа причина, которая может привести к голоду в беднейших странах мира

16:51 28.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНищие в Москве
Нищие в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Первыми в группу риска в случае дефицита продовольствия попадают беднейшие страны, однако это может сказаться и на богатых странах.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Глобальная нехватка удобрений может вызвать дефицит продовольствия и голод в беднейших странах мира. Об этом в интервью "Би-би-си" рассказал исполнительный директор норвежской компании по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер.
Как отметил Холсетер, на глобальном рынке удобрений в настоящее время наблюдается дефицит. Он вызван резким повышением цен на газ, который используется для производство аммиака, содержащегося во многих удобрениях. Таким образом стоимость на сами удобрения также значительно выросла. Многие компании, в том числе и Yara International, сократили производство своей продукции.
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Чем меньше удобрений будет, тем менее эффективно будут выращивать свой урожай фермеры, и это неизбежно приведет к дефициту продовольствия, считает глава норвежской компании.
При этом, по его мнению, беднейшие страны больше всего пострадают от нехватки продуктов питания.
Фермеры применяют удобрения для повышения урожайности кукурузы, рапса и пшеницы.
"Это действительно страшно, мы сталкиваемся с продовольственным кризисом. Это сказывается на ценах на еду по всему миру и бьет по кошелькам многих. Но для некоторых людей, особенно в развивающихся странах, это не только вопрос денег, но вопрос жизни и смерти", — сказал Холсетер.
Глава Yara International призвал к поддержке и финансированию гуманитарной организации Мировая продовольственная программа (World Food Programme, WFP), чтобы избежать массового голода.
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Отмечается, что нехватку удобрений также испытывают многие богатые страны, например, США и Канада. Проблемы на их внутренних рынках связаны с серьезным дефицитом калийных и азотных удобрений, из-за которого фермерам пришлось существенно снизить их закупки.
С начала 2021 года мировые цены на удобрения выросли на 80%, а стоимость азотного удобрения карбамида в ноябре впервые превысила тысячу долларов за тонну. Эксперты уверены, что воспользоваться неблагоприятной ситуацией на североамериканском рынке зерна могут российские производители. Для них в следующем году появится возможность экспорта в новые регионы, традиционно занятые конкурентами из США, например, Юго-Восточную Азию.
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