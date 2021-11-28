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https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/nazvany-simptomy-omikron-shtamma-koronavirusa-1036515848.html
Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса
Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса
Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену... 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T20:10+0300
2021-11-28T20:10+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее, которая первая сообщила о пациентах с новым штаммом COVID-19, перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма.Она отметила, что подозрения о новом штамме возникли, когда участились визиты больных с необычными проявлениями COVID-19. В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой (при этом спустя два дня ему стало значительно лучше).Всего около двух десятков пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19. В основном это здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Порядка половины из них не прививались.Омикрон-штамм коронавирусаПо мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/mediki-iz-yuar-rasskazali-kakaya-kategoriya-okazalas-uyazvimoy-dlya-novogo-shtamma-covid-19-1036510533.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/opublikovano-pervoe-izobrazhenie-belka-omikron-shtamma-koronavirusa-1036507713.html
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в мире, юар, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса

20:10 28.11.2021
© Sputnik / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСанитарно-эпидемиологическая станция в Луганске
Санитарно-эпидемиологическая станция в Луганске - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Максим Захаров
/
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Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее, которая первая сообщила о пациентах с новым штаммом COVID-19, перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма.
Пациент в больнице - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
Медики из ЮАР рассказали, какая категория оказалась уязвимой для нового штамма COVID-19
12:00
Она отметила, что подозрения о новом штамме возникли, когда участились визиты больных с необычными проявлениями COVID-19.
В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой (при этом спустя два дня ему стало значительно лучше).
Вместе с тем ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.
Всего около двух десятков пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19. В основном это здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Порядка половины из них не прививались.

Омикрон-штамм коронавируса

Коронавирус - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
Опубликовано первое изображение белка омикрон-штамма коронавируса
09:30
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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