https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/nazvany-simptomy-omikron-shtamma-koronavirusa-1036515848.html

Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса

Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену... 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T20:10+0300

2021-11-28T20:10+0300

2021-11-28T20:10+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее, которая первая сообщила о пациентах с новым штаммом COVID-19, перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма.Она отметила, что подозрения о новом штамме возникли, когда участились визиты больных с необычными проявлениями COVID-19. В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой (при этом спустя два дня ему стало значительно лучше).Всего около двух десятков пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19. В основном это здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Порядка половины из них не прививались.Омикрон-штамм коронавирусаПо мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/mediki-iz-yuar-rasskazali-kakaya-kategoriya-okazalas-uyazvimoy-dlya-novogo-shtamma-covid-19-1036510533.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/opublikovano-pervoe-izobrazhenie-belka-omikron-shtamma-koronavirusa-1036507713.html

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