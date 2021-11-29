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https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/globalnyy-risk-iz-za-shtamma-covid-19-omikron-otsenen-kak-ochen-vysokiy-1036520800.html
Глобальный риск из-за штамма COVID-19 "омикрон" оценен как очень высокий
Глобальный риск из-за штамма COVID-19 "омикрон" оценен как очень высокий
ВОЗ рекомендует странам быть готовыми к усилению социальных и санитарных мер из-за нового штамма коронавируса "омикрон". 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T10:48+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости."Вероятность потенциального дальнейшего распространения "омикрона" на глобальном уровне высока... Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом "омикрон", считается очень высоким", - говорится в документе ВОЗ.При этом указывается, что врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон".В ВОЗ добавили, что большинство тестов способны выявлять новый варианта SARS-CoV-2. Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 назван греческой буквой "омикрон". Предполагается, что мутация могла произойти в организме человека с ослабленным иммунитетом из-за ВИЧ-инфекции или СПИДа. Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/voz-perebolevshie-covid-19-mogut-zarazitsya-shtammom-omikron-1036519621.html
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в мире, новости, коронавирус - 2021

Глобальный риск из-за штамма COVID-19 "омикрон" оценен как очень высокий

10:48 29.11.2021 (обновлено: 11:12 29.11.2021)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в регионах России
Лечение больных COVID-19 в регионах России - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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ВОЗ рекомендует странам быть готовыми к усилению социальных и санитарных мер из-за нового штамма коронавируса "омикрон".
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.
"Вероятность потенциального дальнейшего распространения "омикрона" на глобальном уровне высока... Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом "омикрон", считается очень высоким", - говорится в документе ВОЗ.
При этом указывается, что врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон".
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ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
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В ВОЗ добавили, что большинство тестов способны выявлять новый варианта SARS-CoV-2.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 назван греческой буквой "омикрон". Предполагается, что мутация могла произойти в организме человека с ослабленным иммунитетом из-за ВИЧ-инфекции или СПИДа.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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