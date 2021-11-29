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ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
ВОЗ предупредила о повышенных рисках заражения, связанных с новой мутацией коронавируса даже для ранее переболевших. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T08:45+0300
2021-11-29T08:45+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает РИА Новости.В ВОЗ отметили, что пока это предварительные данные, более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта "дельта", считают в организации. При этом ВОЗ напоминает, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.Новая мутация коронавируса была выявлена в конце ноября в Ботсване и ЮАР, ее назвали "омикрон" (B.1.1.529). На чрезвычайном заседании в пятницу ВОЗ признала новый штамм, "вызывающим озабоченность". Израиль, Япония, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из африканских государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/nazvany-simptomy-omikron-shtamma-koronavirusa-1036515848.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/v-voz-vydvinuli-gipotezu-proiskhozhdeniya-omikron-shtamma-koronavirusa-1036505289.html
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в мире, новости, коронавирус - 2021

ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"

08:45 29.11.2021
© Foto / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкГородская клиническая инфекционная больница в Казахстане
Городская клиническая инфекционная больница в Казахстане - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Foto / Тимур Батыршин
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ВОЗ предупредила о повышенных рисках заражения, связанных с новой мутацией коронавируса даже для ранее переболевших.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает РИА Новости.
В ВОЗ отметили, что пока это предварительные данные, более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".
В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта "дельта", считают в организации. При этом ВОЗ напоминает, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.
Новая мутация коронавируса была выявлена в конце ноября в Ботсване и ЮАР, ее назвали "омикрон" (B.1.1.529). На чрезвычайном заседании в пятницу ВОЗ признала новый штамм, "вызывающим озабоченность". Израиль, Япония, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из африканских государств.
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