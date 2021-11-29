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Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет в Сухуме
Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет в Сухуме
Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система". 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет на столичном стадионе "Динамо" с 30 ноября по 5 декабря, сказал в интервью Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба."Турнир будет проходить в двух группах, в которых будет по три команды. Они сыграют между собой, потом за выход в полуфинал, игра за третье место, затем состоится финал турнира. Все матчи будут транслироваться на Абхазском телевидении и по интернет каналу "Система-спорт", - подчеркнул он.В группе "А" будут играть сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты и донецкий "Гвардеец", в группе "В" - "Динамо" Сухум, "Гагра" и "Динамо" из "Краснодона". 3 декабря состоятся полуфинальные матчи: команда занявшая первое место в группе "А" встретится с командой, занявшей второе место в группе "В".Также, победитель группы "В" проведет полуфинальный матч с командой, которая займет второе место в группе "А". Четвертого декабря пройдет игра за третье место, а на следующий день состоится финал.В турнире примут участие шесть команд, это команды, занявшие в чемпионате Абхазии с первого по четвертое место - сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gagra-stala-obladatelem-kubka-abkhazii-po-futbolu--1036444558.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sukhumskiy-nart-stal-chempionom-abkhazii-po-futbolu-1036287783.html
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спорт, футбол

Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет в Сухуме

13:45 29.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукСтадион "Динамо"
Стадион Динамо - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет на столичном стадионе "Динамо" с 30 ноября по 5 декабря, сказал в интервью Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.
"Турнир будет проходить в двух группах, в которых будет по три команды. Они сыграют между собой, потом за выход в полуфинал, игра за третье место, затем состоится финал турнира. Все матчи будут транслироваться на Абхазском телевидении и по интернет каналу "Система-спорт", - подчеркнул он.
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В группе "А" будут играть сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты и донецкий "Гвардеец", в группе "В" - "Динамо" Сухум, "Гагра" и "Динамо" из "Краснодона". 3 декабря состоятся полуфинальные матчи: команда занявшая первое место в группе "А" встретится с командой, занявшей второе место в группе "В".
Также, победитель группы "В" проведет полуфинальный матч с командой, которая займет второе место в группе "А". Четвертого декабря пройдет игра за третье место, а на следующий день состоится финал.
В турнире примут участие шесть команд, это команды, занявшие в чемпионате Абхазии с первого по четвертое место - сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.
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