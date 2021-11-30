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Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России
Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. К российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров на... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. К российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой. Об этом сообщает РИА Новости."Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения на Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", - сказал министр .Ранее Лавров заявил, что США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. В Минобороны России полагают, что Штаты намереваются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона - военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/gotovy-li-esmintsy-vms-ssha-voevat-za-ukrainu-1036530223.html
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Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России
15:20 30.11.2021 (обновлено: 15:30 30.11.2021) СУХУМ, 30 ноя - Sputnik.
К российским границам перебрасываются подразделения и военная техника стран НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой. Об этом сообщает РИА Новости
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"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения на Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", - сказал министр .
Ранее Лавров заявил, что США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию.
США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. В Минобороны России полагают, что Штаты намереваются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона - военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.