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Путина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий
Путина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий
Общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину установлен в пределах 31 тысячи тонн, рекомендованный вылов – 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T19:00+0300
2021-11-30T19:00+0300
2021-11-30T19:00+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Путина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета экологии Савелий Читанава.Как правило, решение о начале путины принимается в ноябре. В этом году массовый вылов хамсы в республике еще не начался из-за погодных условий. Как отметил Читанава, эта рыба собирается в косяк при температуре от +8 до +10 градусов, сейчас же температура морской воды достигает +14 градусов."И потому ожидать в ближайшее время начала хамсовой путины не приходится", - пояснил он.Общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину 31 тысяча тонн и рекомендованный вылов - 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн."Есть и больше 90 тысяч тонн. Но сейчас речь идет в общих чертах - общий объем хамсы, и объем, рекомендуемый к вылову. Дело в том, что на основании предыдущих путин, Институт экологии Абхазии совместно со специалистами Азово-Черноморского института рыбного хозяйства проводят анализ, по результатам которого выводятся средние значения этих чисел. В то же время по ходу путины промысловая обстановка может измениться. И потому мы проводим анализ в середине путины. Если будет необходимость, по обращению рыбопромышленников, если обстановка будет позволять, мы можем повысить эти показатели. Но в то же время могут быть изменения и в сторону уменьшения. Мы прогнозируем, а как на самом деле обстоят дела, сказать сложно", - отметил Савелий Читанава.В предыдущем году путина в Абхазии не оправдала ожидания. Хотя, как отмечает эколог, Турция выловила около 300 тысяч тонн хамсы, а Грузия - около 100 тысяч тонн. При этом, у других стран, которые на Черном море занимаются рыбопромышленной деятельностью в отличие от Абхазии не устанавливаются квоты.В октябре 2021 года в Абхазии утвердили правила рыболовства.Согласно введенным правилам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять вылов без:Также запрещено осуществлять вылов с судов, не зарегистрированных в установленном порядке, и с применением колющих орудий добычи, пневматического и огнестрельного оружия. Исключение составляет любительское рыболовство со специальными ружьями для подводной охоты. Запрещено производить вылов акклиматизируемых видов водных ресурсов до установления их общего допустимого улова.Кроме того, правила запрещают промышленное рыболовства во всех внутренних водоемах – реках, озерах, водохранилищах, за исключением научно-исследовательских и учебных целей.Контроль за соблюдением правил во время путины проводят инспектора Госкомитета экологии. Рыболовы на сейнерах не должны иметь никакого другого орудия улова, кроме кошелькового невода. Также нельзя ловить рыбу в радиусе 500 метров от берега.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-perspektivakh-khamsovoy-putiny--1036540230.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/kabmin-abkhazii-prinyal-pravila-rybolovstva-v-abkhazii-1036102601.html
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новости, рыбалка
Путина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий
Общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину установлен в пределах 31 тысячи тонн, рекомендованный вылов – 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Путина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Госкомитета экологии Савелий Читанава.
Как правило, решение о начале путины принимается в ноябре. В этом году массовый вылов хамсы в республике еще не начался из-за погодных условий. Как отметил Читанава, эта рыба собирается в косяк при температуре от +8 до +10 градусов, сейчас же температура морской воды достигает +14 градусов.
"И потому ожидать в ближайшее время начала хамсовой путины не приходится", - пояснил он.
Общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину 31 тысяча тонн и рекомендованный вылов - 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн.
"Есть и больше 90 тысяч тонн. Но сейчас речь идет в общих чертах - общий объем хамсы, и объем, рекомендуемый к вылову. Дело в том, что на основании предыдущих путин, Институт экологии Абхазии совместно со специалистами Азово-Черноморского института рыбного хозяйства проводят анализ, по результатам которого выводятся средние значения этих чисел. В то же время по ходу путины промысловая обстановка может измениться. И потому мы проводим анализ в середине путины. Если будет необходимость, по обращению рыбопромышленников, если обстановка будет позволять, мы можем повысить эти показатели. Но в то же время могут быть изменения и в сторону уменьшения. Мы прогнозируем, а как на самом деле обстоят дела, сказать сложно", - отметил Савелий Читанава.
В предыдущем году путина в Абхазии не оправдала ожидания. Хотя, как отмечает эколог, Турция выловила около 300 тысяч тонн хамсы, а Грузия - около 100 тысяч тонн. При этом, у других стран, которые на Черном море занимаются рыбопромышленной деятельностью в отличие от Абхазии не устанавливаются квоты.
"Если говорить о том, что у берегов Абхазии происходит перелов хамсы, и популяция рыбы уменьшается, то это нелепое утверждение. Дело в том, что в Черном море рыбопромышленная работа ведется несколькими странами - Грузия, Турция, Болгария. Турция за прошлый год выловила около 300 тысяч тонн, Грузия - около 100 тысяч тонн. Это при том, что нам официально разрешено выловить 35 тысяч тонн хамсы. Этот вопрос поднимали много раз и на совещаниях высокого ранга. Здесь нужно, чтобы было принято согласованное решение между странами, которые занимаются рыболовным промыслом. Одни имеют возможность вылавливать более 300 тысяч тонн рыбы, другие квотируются не более 35 тысяч тонн. Если рассматривать все в процентном соотношении, несправедливо говорить, что мы производим перелов. Турки и грузины ловят ровно столько, сколько они могут. Это мы загнаны в такие рамки, что ловить можно только по квоте”, - подчеркнул эколог.
В октябре 2021 года в Абхазии утвердили правила рыболовства.
Согласно введенным правилам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается осуществлять вылов без:
лица, ответственного за добычу,
предоставления рыболовных участков.
Также запрещено осуществлять вылов с судов, не зарегистрированных в установленном порядке, и с применением колющих орудий добычи, пневматического и огнестрельного оружия. Исключение составляет любительское рыболовство со специальными ружьями для подводной охоты. Запрещено производить вылов акклиматизируемых видов водных ресурсов до установления их общего допустимого улова.
Кроме того, правила запрещают промышленное рыболовства во всех внутренних водоемах – реках, озерах, водохранилищах, за исключением научно-исследовательских и учебных целей.
Контроль за соблюдением правил во время путины проводят инспектора Госкомитета экологии. Рыболовы на сейнерах не должны иметь никакого другого орудия улова, кроме кошелькового невода. Также нельзя ловить рыбу в радиусе 500 метров от берега.