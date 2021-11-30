https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/v-sukhume-uvelichilas-aktivnost-vaktsinatsii-ot-covid-19-1036530451.html

Главврач сухумской поликлиники: выросла активность вакцинации от COVID-19

Главврач сухумской поликлиники: выросла активность вакцинации от COVID-19

Ежедневно в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T08:45+0300

2021-11-30T08:45+0300

2021-11-30T09:46+0300

в абхазии

новости

вакцинация от covid-19 в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032432681_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_3cb9ff8006dc7d83abe7d2c28186dc29.jpg

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Активность вакцинирования от COVID-19 увеличилась, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия главврач поликлиники №1 города Сухум Лиана Ампар."Вакцинацию мы начали в мае, и я могу сказать, что сейчас активность намного выше, я даже не ожидала. Также, многие из тех, кто вакцинировался в мае, готовы к ревакцинации "Спутником Лайт", но в данный момент он заканчивается, и в конце декабря ожидаем поставку. Минздрав ведет переговоры, насколько мне известно, препарат уже закуплен, и мы продолжим этап ревакцинации", - подчеркнула она.Ампар рассказала, что ежедневно, в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию."Люди спрашивают о том, может ли вакцина вызвать аллергическую реакцию или нет, а также часто задают вопросы о наличии антител, называют уровень, спрашивают мало это или много, нужно делать вакцину или нет", - говорит Ампар.Кроме того, главврач столичной поликлиники №1 отметила, что если человек переболел и уровень антител низкий, то нужно вакцинироваться. Отсрочить вакцинацию следует, если антитела находятся на достаточно высоком уровне: если уровень антител от 500 и выше, это хороший показатель, если ниже, то следует привиться."Мы настороженно относимся к онкологическим больным, больным получающим курс химиотерапии вакцина не рекомендована. Если нет обострения у гипертоников, то мы вакцинируем, это не является противопоказанием", - отметила она.Согласно последним данным Минздрава, 780 человек привилось препаратом "Спутник V" с 18 ноября. Общее число вакцинированных в республике 12491 человек. "Спутником Лайт" к 29 ноября привились 5211 человек.В середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V", это первая часть согласованной между Абхазией и Россией партии в 30 тысяч доз препарата. Вакцина приобретена за счет средств республиканского бюджета.Ранее в мае Абхазия получила 6,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/bolee-700-chelovek-privilis-sputnikom-v-za-10-dney-v-abkhazii--1036531832.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, вакцинация от covid-19 в абхазии