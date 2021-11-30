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https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/v-sukhume-uvelichilas-aktivnost-vaktsinatsii-ot-covid-19-1036530451.html
Главврач сухумской поликлиники: выросла активность вакцинации от COVID-19
Главврач сухумской поликлиники: выросла активность вакцинации от COVID-19
Ежедневно в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T08:45+0300
2021-11-30T09:46+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Активность вакцинирования от COVID-19 увеличилась, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия главврач поликлиники №1 города Сухум Лиана Ампар."Вакцинацию мы начали в мае, и я могу сказать, что сейчас активность намного выше, я даже не ожидала. Также, многие из тех, кто вакцинировался в мае, готовы к ревакцинации "Спутником Лайт", но в данный момент он заканчивается, и в конце декабря ожидаем поставку. Минздрав ведет переговоры, насколько мне известно, препарат уже закуплен, и мы продолжим этап ревакцинации", - подчеркнула она.Ампар рассказала, что ежедневно, в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию."Люди спрашивают о том, может ли вакцина вызвать аллергическую реакцию или нет, а также часто задают вопросы о наличии антител, называют уровень, спрашивают мало это или много, нужно делать вакцину или нет", - говорит Ампар.Кроме того, главврач столичной поликлиники №1 отметила, что если человек переболел и уровень антител низкий, то нужно вакцинироваться. Отсрочить вакцинацию следует, если антитела находятся на достаточно высоком уровне: если уровень антител от 500 и выше, это хороший показатель, если ниже, то следует привиться."Мы настороженно относимся к онкологическим больным, больным получающим курс химиотерапии вакцина не рекомендована. Если нет обострения у гипертоников, то мы вакцинируем, это не является противопоказанием", - отметила она.Согласно последним данным Минздрава, 780 человек привилось препаратом "Спутник V" с 18 ноября. Общее число вакцинированных в республике 12491 человек. "Спутником Лайт" к 29 ноября привились 5211 человек.В середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V", это первая часть согласованной между Абхазией и Россией партии в 30 тысяч доз препарата. Вакцина приобретена за счет средств республиканского бюджета.Ранее в мае Абхазия получила 6,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/bolee-700-chelovek-privilis-sputnikom-v-za-10-dney-v-abkhazii--1036531832.html
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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Главврач сухумской поликлиники: выросла активность вакцинации от COVID-19

08:45 30.11.2021 (обновлено: 09:46 30.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВакцинация в Абхазии
Вакцинация в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ежедневно в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Активность вакцинирования от COVID-19 увеличилась, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия главврач поликлиники №1 города Сухум Лиана Ампар.
"Вакцинацию мы начали в мае, и я могу сказать, что сейчас активность намного выше, я даже не ожидала. Также, многие из тех, кто вакцинировался в мае, готовы к ревакцинации "Спутником Лайт", но в данный момент он заканчивается, и в конце декабря ожидаем поставку. Минздрав ведет переговоры, насколько мне известно, препарат уже закуплен, и мы продолжим этап ревакцинации", - подчеркнула она.
Ампар рассказала, что ежедневно, в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию.
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"Люди спрашивают о том, может ли вакцина вызвать аллергическую реакцию или нет, а также часто задают вопросы о наличии антител, называют уровень, спрашивают мало это или много, нужно делать вакцину или нет", - говорит Ампар.
Кроме того, главврач столичной поликлиники №1 отметила, что если человек переболел и уровень антител низкий, то нужно вакцинироваться. Отсрочить вакцинацию следует, если антитела находятся на достаточно высоком уровне: если уровень антител от 500 и выше, это хороший показатель, если ниже, то следует привиться.
"Мы настороженно относимся к онкологическим больным, больным получающим курс химиотерапии вакцина не рекомендована. Если нет обострения у гипертоников, то мы вакцинируем, это не является противопоказанием", - отметила она.
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Согласно последним данным Минздрава, 780 человек привилось препаратом "Спутник V" с 18 ноября. Общее число вакцинированных в республике 12491 человек. "Спутником Лайт" к 29 ноября привились 5211 человек.
В середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V", это первая часть согласованной между Абхазией и Россией партии в 30 тысяч доз препарата. Вакцина приобретена за счет средств республиканского бюджета.
Ранее в мае Абхазия получила 6,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.
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