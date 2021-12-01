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Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе
Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе
Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Как сообщила ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Украина направила в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил - 125 тысяч солдат и офицеров.Он добавил, что такой план может поставить под угрозу жизни более полумиллиона граждан России, проживающих в ДНР и ЛНР."Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования", - отметил военный эксперт.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/putin-rossiya-nastaivaet-na-nedopustimosti-rasshireniya-nato-na-vostok-1036552780.html
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политика, украина, россия, донбасс

Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе

16:20 01.12.2021 (обновлено: 16:31 01.12.2021)
© AP Photo Sergei GritsВоеннослужащие украинской армии получают боеприпасы на фоне украинского флага в поле на окраине Изюма, Восточная Украина, вторник, 15 апреля 2014 г. Корреспондент Associated Press видел по меньшей мере 14 бронетранспортеров с украинскими флагами, один вертолет. и военные грузовики были припаркованы в 40 километрах (24 милях) к северу от города во вторник.
Военнослужащие украинской армии получают боеприпасы на фоне украинского флага в поле на окраине Изюма, Восточная Украина, вторник, 15 апреля 2014 г. Корреспондент Associated Press видел по меньшей мере 14 бронетранспортеров с украинскими флагами, один вертолет. и военные грузовики были припаркованы в 40 километрах (24 милях) к северу от города во вторник. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
© AP Photo Sergei Grits
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Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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15:50
Как сообщила ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Украина направила в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил - 125 тысяч солдат и офицеров.
"Украина, судя по всему, создает ударную группировку для вторжения на Донбасс с задачей в ходе блицкрига взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и выйти к российской границе", - сказал Коротченко.
Он добавил, что такой план может поставить под угрозу жизни более полумиллиона граждан России, проживающих в ДНР и ЛНР.
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"Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования", - отметил военный эксперт.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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