https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/ekspert-predpolozhil-chto-ukraina-gotovit-v-donbasse-1036553680.html
Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе
Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе
Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T16:20+0300
2021-12-01T16:20+0300
2021-12-01T16:31+0300
политика
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036553652_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_ac3c065c2af553d0b66f0d81ecc30cd6.jpg
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Как сообщила ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Украина направила в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил - 125 тысяч солдат и офицеров.Он добавил, что такой план может поставить под угрозу жизни более полумиллиона граждан России, проживающих в ДНР и ЛНР."Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования", - отметил военный эксперт.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/putin-rossiya-nastaivaet-na-nedopustimosti-rasshireniya-nato-na-vostok-1036552780.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/lukashenko-belorussiya-budet-s-rossiey-v-sluchae-agressii-so-storony-ukrainy-1036547849.html
украина
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/01/1036553652_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_8e1446021d485f43b06836c2897893e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, украина, россия, донбасс
Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе
16:20 01.12.2021 (обновлено: 16:31 01.12.2021)
Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik.
Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик, заявил РИА Новости
военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как сообщила ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Украина направила в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил - 125 тысяч солдат и офицеров.
"Украина, судя по всему, создает ударную группировку для вторжения на Донбасс с задачей в ходе блицкрига взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР и выйти к российской границе", - сказал Коротченко.
Он добавил, что такой план может поставить под угрозу жизни более полумиллиона граждан России, проживающих в ДНР и ЛНР.
"Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования", - отметил военный эксперт.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.