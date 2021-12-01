https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/ekspert-predpolozhil-chto-ukraina-gotovit-v-donbasse-1036553680.html

Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе

Эксперт предположил, что Украина готовит в Донбассе

Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. 01.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-01T16:20+0300

2021-12-01T16:20+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Украина, вероятно, рассматривает возможность провести в Донбассе молниеносную операцию с выходом к российским границам и окружением непризнанных республик, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Как сообщила ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Украина направила в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил - 125 тысяч солдат и офицеров.Он добавил, что такой план может поставить под угрозу жизни более полумиллиона граждан России, проживающих в ДНР и ЛНР."Россия будет поставлена перед необходимостью реагирования", - отметил военный эксперт.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе также возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

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