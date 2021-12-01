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Названы новые симптомы омикрон-штамма
Названы новые симптомы омикрон-штамма
Ранее медассоциация ЮАР назвала сильную усталость главным симптомом омикрон-штамма коронавируса. 01.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-01T08:45+0300
2021-12-01T08:45+0300
2021-12-01T08:59+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Симптомы гриппа, сухого кашля, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле, такие симптомы у пациентов с омикрон-штаммом перечислил врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй. Его слова приводит агентство Bloomberg.Он отметил, что пока заболевание проявляется в "очень легкой" форме, однако "пока еще рано что-либо утверждать".Ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.Омикрон-штаммВ конце ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/gintsburg-nazval-sroki-razrabotka-vaktsiny-protiv-omikron-shtamma-covid-1036534189.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/globalnyy-risk-iz-za-shtamma-covid-19-omikron-otsenen-kak-ochen-vysokiy-1036520800.html
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в мире, юар, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Названы новые симптомы омикрон-штамма
08:45 01.12.2021 (обновлено: 08:59 01.12.2021)
Ранее медассоциация ЮАР назвала сильную усталость главным симптомом омикрон-штамма коронавируса.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Симптомы гриппа, сухого кашля, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле, такие симптомы у пациентов с омикрон-штаммом перечислил врач из Южно-Африканской республики Унбен Пиллэй. Его слова приводит агентство Bloomberg.
Он отметил, что пока заболевание проявляется в "очень легкой" форме, однако "пока еще рано что-либо утверждать".
"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели", - рассказал Пиллэй.
Ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.
Омикрон-штамм
В конце ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.