https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/amerike-nashli-novuyu-obamu-1036563079.html

Америке нашли новую Обаму

Америке нашли новую Обаму

Хотя с предыдущих президентских выборов в США прошел всего год, политические силы страны уже в полный рост готовятся к следующим, тем более что на них... 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T11:55+0300

2021-12-02T11:55+0300

2021-12-02T12:09+0300

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Вот и вчера бывший хозяин Белого дома был вынужден опровергать вброшенную в СМИ информацию, что якобы он получил положительный тест на ковид перед дебатами с Байденом.О намерении действующего президента участвовать в выборах в ноябре 2024 года заявляют и в нынешней администрации, однако поверить в это практически невозможно. Дело не в том, что сейчас рейтинг Байдена упал до 36 процентов, — просто через пару недель после новых выборов ему исполнится 82 года. Возраст сам по себе станет главным противником президента. К тому времени Трампу тоже будет немало — 78, но на фоне Байдена он уже сейчас смотрится молодцом. Так что демократам срочно нужно искать кандидата, способного остановить реванш Трампа, причем желательно определиться как можно скорее.Да, уже давно было решено, что президентом должна стать женщина. Но первый блин вышел даже не комом, а катастрофой для истеблишмента — Хиллари Клинтон проиграла выборы Трампу. Второй подход к снаряду тоже оказался не лучше — Камалу Харрис поставили вице-президентом к Байдену именно как будущего президента. Расчет был простой: если что случится с Джо, она заменит его до 2024 года, а при штатной ситуации станет кандидатом в президенты и выиграет следующие выборы. Но спустя год вице-президентства Харрис (на самом деле, гораздо раньше) стало ясно, что ничего не склеивается: рейтинги Камалы еще ниже, чем у Байдена, и никакого доверия даже у демократического электората к ней нет.Раскрутить Харрис в оставшиеся три года теоретически возможно, но практически невероятно. Ни ее личные качества, ни предстоящая деятельность администрации Байдена — Харрис не сулят прибылей, а вот убытков будет предостаточно. Так что нужен новый кандидат. Но где его взять?Перед прошлыми выборами у демократов было несколько видных дам. В первую очередь — сенатор Элизабет Уоррен. Но ее, как слишком левую для истеблишмента, задвинули в сторону — туда же, куда и популярного Берни Сандерса. Сделали ставку на Харрис, а она не справилась. Есть несколько заметных женщин в "банде четырех" в палате представителей — но они крайне радикальны и куда более левые, чем старшее поколение, так что просто распугают даже основных избирателей демократов. К тому же лидеру "банды" Александрии Окасио-Кортес всего 32 года, так что она не может выдвигаться в президенты.Но есть же универсальные кандидатки, популярные сами по себе, не относящиеся к политическому классу? Да, конечно. Но Опра Уинфри уже немолода, и демократы просто обречены были вспомнить о той единственной, кто у них остался, — о Мишель Обаме.На днях социологи из службы HarrisX и издания Hill провели опрос среди избирателей-демократов о том, кто должен был кандидатом в президенты в 2024 году, если Байден не будет баллотироваться. На первом месте оказалась Камала Харрис с 13 процентами, а на втором Мишель Обама с десятью. Все остальные кандидаты получили менее пяти процентов голосов — а ведь среди них был и популярный Берни Сандерс (ему в 2024-м будет 84), и открытый гей Пит Буттиджич, министр транспорта.То есть Мишель Обама, даже не начав никакой кампании и не занимая никаких постов, уже дышит в спину Харрис, которую отмечают просто в силу занимаемой ей должности. Нет никаких сомнений в том, что если Мишель решит баллотироваться, то ее рейтинг взлетит, она станет бесспорным фаворитом на выдвижение в 2024-м. Но нужно ли это ей самой.Конечно, нет — ведь она легко могла стать кандидатом в вице-президенты в 2020-м. Байден тогда говорил, что без колебаний выбрал бы "эту гениальную женщину" своим напарником, но сомневается в том, что ей интересна эта должность.А сама Мишель еще за год до прошлых выборов, отвечая на вопрос, каковы шансы на то, чтобы она выдвинулась в президенты, сказала, что они нулевые, потому что "это просто не для меня".Но уже тогда к ней обращались чуть ли не как к мессии: "Думали ли вы, что страна нуждается в вас и что вы действительно могли бы помочь нашей нации?"Уходя из Белого дома, Барак Обама заявил, что "Мишель никогда не будет баллотироваться в президенты":"Я пошучу и скажу, что она слишком благоразумна, чтобы хотеть заниматься политикой".Благоразумие — вещь, конечно, хорошая, но ощущение надвигающейся катастрофы, с которым живет американский истеблишмент, может привести к тому, что Мишель Обама все-таки даст уговорить себя "спасти Америку". Точнее, попробовать это сделать — ведь для того, чтобы победить Трампа, нужны будут чрезвычайные избирательные технологии или чудо. Первые уже один раз применили — так что теперь остается надеяться только на второе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/smi-bayden-nameren-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok-1036422895.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210701/Nasledstvo-ot-Trampa-Bayden-stolknulsya-s-sereznymi-problemami-1032747703.html

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