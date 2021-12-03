https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/vysokiy-spros-mandariny-v-rossii-neizbezhno-podorozhali-pered-novym-godom-1036573201.html

Высокий спрос: мандарины в России неизбежно подорожали перед Новым годом

Высокий спрос: мандарины в России неизбежно подорожали перед Новым годом

По оценкам экспертов, самые дешевые мандарины поступают в Россию из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля соответственно). 03.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-03T10:34+0300

2021-12-03T10:34+0300

2021-12-03T10:34+0300

новости

россия

мандарины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/03/1036573174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_886b60acf6bee3d8067136079a2d6c9b.jpg

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Мандарины в России подорожали, перед традиционным сезоном высокого спроса цена на них за год в опте выросла в среднем на 18%, в несетевой рознице - на 25%, сообщает РИА Новости по данным экспертов."Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%", - сообщили в компании "Эвотор". Эксперты изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре 2021 и 2020 года, используя данные 800 тысяч смарт-терминалов в регионах России.По данным ассоциации, на сегодня цены в опте - от 80 рублей за килограмм до 138 рублей; их средний уровень - 110 рублей за килограмм мандаринов против 90 рублей годом ранее; при этом спрос и темпы сбыта - довольно высокие. Росту цен прежде всего способствовало сокращение поставок из Турции, говорит Востриков, отметив также удорожание логистики поставок. Между тем, низкая покупательная способность населения является, по его мнению, сдерживающим фактором в формировании цен.Откуда и сколько в среднемМандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в РФ. География появления новогодних цитрусовых весьма широка: по словам Вострикова, сегодня поставки на российский рынок ведутся прежде всего из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.По данным "Эвотора", самые дорогие мандарины в несетевой рознице - из Перу (средняя цена - 269 рублей), а самые дешевые - из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Средняя цена мандаринов из Марокко составляет 183 рубля, из Египта - 175 рублей, из Турции и Ирана - 152 рубля.Одни из самых дорогих в стране - мандарины на Камчатке (в среднем 334 рубля), а самые дешевые - на юге России: например, в Волгоградской области килограмм таких цитрусовых можно купить за 139 рублей, а в Краснодарском крае - за 106 рублей.Ниже, чем в среднем по стране, мандарины стоят, например, в Оренбургской и Нижегородской областях (162 рубля и 146 рублей), а выше - в Красноярском крае (220 рублей) и в Калининградской области (218 рублей). По данным "Эвотора", стоимость килограмма мандаринов в Москве составляет в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге - 225 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/eksport-mandarinov-iz-abkhazii-v-rossiyu-sokratilsya-bolee-chem-v-dva-raza-1036537875.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/oranzhevoe-nastroenie-kak-sobirayut-mandariny-v-abkhazii-1036368411.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, мандарины