https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/udar-s-morya-kak-zhiteli-gagry-spravilis-s-shtormom-i-zachem-im-minoiskateli-1036589831.html

Удар с моря: как жители Гагры справились с штормом и зачем им миноискатели

Удар с моря: как жители Гагры справились с штормом и зачем им миноискатели

Мощный шторм обрушился на прибрежную часть Гагры в ночь с 30 ноября на 1 декабря, в результате непогоды потоки воды подтопили несколько домов, пострадали... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T14:31+0300

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в абхазии

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О том, как стихия застала врасплох жителей береговой линии Гагры, как они боролись с ней и пытались спасти имущество, какой ущерб шторм нанес местным предпринимателям и изменил набережную, а также, кто и зачем проводит "обыск" на берегу с миноискателями, читайте в материале Sputnik.Подтопление и последствияШтормы в Абхазии явление нередкое, но чаще всего они проходят без особых последствий для инфраструктуры. В этот раз все было иначе. Сильный ветер поднялся в ночь с 30 ноября на 1 декабря и уже к утру прибрежную часть Гагры накрыло морскими волнами.Больше всего пострадали старая часть Гагры и улица Терешковой в центре города. Из-за близости к морю, они приняли на себя основной удар. Людмила до сих пор под впечатлением от произошедшего. Ее дом и столовая в то утро оказались под угрозой, но общими усилиями жителей удалось избежать подтопления."Примерно в 7:00 я вышла прогуляться и увидела, как в нашу сторону ручьем идет вода. Я поняла, что начался сильный шторм и позвала соседей. Обычно, бетонные заграждения набережной выдерживают волны до 4-5 баллов, а тогда, судя по всему, они были гораздо выше", - поделилась она.Людмила подняла "тревогу", и на борьбу со стихией также вышли ее соседи. Они все вместе несколько часов лопатами и цапками чистили, забитые мусором и песком канализационные сливы, пока вода прибывала.Но не всем так повезло. По рассказу Людмилы, дома некоторых ее соседей, которые живут чуть ближе к берегу, подтопило. Им даже пришлось откачивать воду насосами. Застать в будний день хозяев этих домов нам не удалось.Пострадали также несколько летних кафе, расположенных на набережной. По примерным подсчетам предпринимательницы Изиды, стихия нанесла ущерб ее бизнесу в сумме около 300 тысяч рублей."Мы уже несколько дней все разгребаем. Наверное, вывезли отсюда около двух грузовиков песка. Столы и стулья сломаны, будем выбрасывать, ветер выдернул все шторы. Диваны вынесли на просушку. Может, их удастся восстановить. Вода зашла в кухню и другие помещения. Боимся включать технику", - сетует она.В день шторма по соцсетям разлетелось видео, на котором волны накрывают новую в городе колоннаду с ракушкой. Пользователи интернета в комментариях выразили беспокойство о том, устоит ли местная достопримечательность или нет, но, к счастью, она не пострадала. По крайней мере, явных повреждений объекта, мы не обнаружили, но территория вокруг нее была засыпана песком и мелкими камнями.Песком также засыпало всю городскую набережную. Сотрудники местного управления городского хозяйства занимаются там уборкой и к нашему приезду уже успели почистить большую часть набережной.Выдержать "атаку" с моря не удалось крайней части набережной в районе пансионата, в прошлом известного под названием "Энергетик". Стихия частично разрушила бетон и лестницу, по которой можно было спуститься на пляж.В старой Гагре тоже не обошлось без последствий. Там волны почти полностью разрушили несколько деревянных летних кафе, а саму набережную накрыло песком и мусором. Профильные организации продолжают очистку этой территории, но впереди у них немало работы.Батал живет по улице Терешковой уже 20 лет и его дом шторм подтапливал с периодичностью раз в 5-7 лет. Решил он эту проблему заменой кованного забора на каменный."Нам повезло. Если шторм оказался бы еще на один балл мощнее, все эти дома вокруг затопило бы. Мой дом расположен ниже уровня дороги и раньше, когда был кованный забор, вода заходили туда.Теперь таких проблем нет", - объяснил он.Другого жителя этой части города Александра капризы природы не напугали. В детстве родители ему рассказывали, что штормы там бывали и похлеще."В 1960-х годах был действительно сильный шторм. Неподалеку отсюда стоял небольшой дом и волны его полностью снесли. Дверь засыпало песком и люди выходили на улицу из окон", - отметил он.Дары моря и "скромный" штормНе бывает худа без добра, говорят в народе, и в случае с штормом, как выяснилось, эта фраза тоже применима. Потоки воды приносят с собой не только мусор, песок и камни, но иногда возвращают людям, потерянные ими предметы и некоторые пытаются их отыскать.Артур (имя изменено по просьбе собеседника - прим.) и его племянник Арман вышли на берег с миноискателями попытать удачу, но "улов" оказался довольно скромным. За пару часов исследований, они обнаружили лишь несколько десятков советских и российских монет. Большинство из них со временем покрылись ржавчиной или же их облепили мелкие камешки, а некоторые монеты были настолько в плохом состоянии, что сложно было даже разглядеть надписи и дату чеканки.Артуру 53 года и, как он подчеркнул, на поиски вышел впервые за кампанию. В прошлом был монтажником-высотником, но уже давно не работает. Занимается хозяйственными делами и воспитанием детей.Мужчина признался, что особых надежд найти что-либо действительно ценное он не питает. Хотя, он слышал о том, что кому-то удавалось обнаружить даже золотые кольца и цепочки.У его племянника Армана настрой был более оптимистичным, но саму "экспедицию" по берегу он называет обычным хобби или же способом убить время."Два года назад я приобрел этот миноискатель за 30 тысяч рублей, но он еще не окупился. В основном нахожу копейки и пару раз серебряные кольца. Конечно, хотелось бы найти что-то дорогое, но пока не получается", - поделился он.Арман признался, что не каждый сигнал миноискателя оправдывает его ожидания. Бывает приходится тратить время на совершенно бесполезные предметы такие как консервные банки или куски железа. Аппарат реагирует на объекты, скрытые примерно в 15-20 сантиметрах под слоем песка, но при этом все зависит от размеров предмета и материала, из которого он сделан.Несмотря на то, что летне-курортный сезон в Абхазии закончился, туристы в Гагре еще не перевелись. Супружеская пара Андрей и Татьяна приехали на отдых в Абхазию из Челябинской области и находятся в республике уже две недели.Им удалось увидеть прошедший шторм своими глазами, но "абхазская непогода" их не впечатлила. Говорят, штормы у них намного мощнее, а волны в сезон гораздо выше. Зато сама Абхазия им пришлась по душе. Раньше им удавалось побывать в стране во время однодневных экскурсий из Сочи и, как подчеркнул глава семейства, они не успели сполна насладиться атмосферой, пейзажами и природой Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/neskolko-domov-i-nasosnuyu-stantsiyu-podtopilo-v-gagre-v-rezultate-shtorma-1036551865.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/shtorm-v-sem-ballov-zafiksirovali-v-sochi-vpervye-s-2012-goda-1036563837.html

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