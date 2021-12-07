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Банк Абхазии выпустил памятные монеты "Кабардинец" и "Натухаец"
Банк Абхазии выпустил памятные монеты "Кабардинец" и "Натухаец"
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Нацбанк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Кабардинец" и "Натухаец" из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Об этом... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Нацбанк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Кабардинец" и "Натухаец" из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.Автор монет - художник Батал Джапуа. Обе монеты номиналом 20 апсар, выпущены тиражом по 100 штук. Выполнены из серебра 925 пробы. Размер монет 42х70 миллиметров.На аверсе обеих монет изображены абхазские воины с известной фотографии Д. И. Ермакова второй половины XIX века "Абхазские депутаты". На левой стороне поля - солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал "20 апсаров" и дата 2021. В правой стороне поля отчеканена надпись "Аԥсны Абанк" (Банк Абхазии - прим.) и государственный герб Республики Абхазия.На реверсе монет в центральном поле изображены адыгские воины. Изображение выполнено цветной тампопечатью и заключено в декоративную рамку с традиционным орнаментом. В верхней части расположены надписи на абхазском "азахә" и кабардинском "адыгэ".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/natsbank-vypustil-tri-novye-monety-serii-fauna-abkhazii-1036634227.html
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новости, монеты, национальный банк абхазии

Банк Абхазии выпустил памятные монеты "Кабардинец" и "Натухаец"

20:01 07.12.2021 (обновлено: 21:30 07.12.2021)
© Foto / Facebook/Батал ДжапуаНацбанк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа"
Нацбанк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты из серии Одежда и вооружение народов Кавказа - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Foto / Facebook/Батал Джапуа
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Нацбанк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Кабардинец" и "Натухаец" из серии "Одежда и вооружение народов Кавказа". Об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.
Автор монет - художник Батал Джапуа. Обе монеты номиналом 20 апсар, выпущены тиражом по 100 штук. Выполнены из серебра 925 пробы. Размер монет 42х70 миллиметров.
На аверсе обеих монет изображены абхазские воины с известной фотографии Д. И. Ермакова второй половины XIX века "Абхазские депутаты". На левой стороне поля - солярный знак, состоящий из 11 парящих орлов, под ним номинал "20 апсаров" и дата 2021. В правой стороне поля отчеканена надпись "Аԥсны Абанк" (Банк Абхазии - прим.) и государственный герб Республики Абхазия.
На реверсе монет в центральном поле изображены адыгские воины. Изображение выполнено цветной тампопечатью и заключено в декоративную рамку с традиционным орнаментом. В верхней части расположены надписи на абхазском "азахә" и кабардинском "адыгэ".
Нацбанк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
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Нацбанк выпустил три новые монеты серии "Фауна Абхазии"
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