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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/natsbank-vypustil-tri-novye-monety-serii-fauna-abkhazii-1036634227.html
Нацбанк выпустил три новые монеты серии "Фауна Абхазии"
Нацбанк выпустил три новые монеты серии "Фауна Абхазии"
Новые монеты выпущены тиражом по 300 штук, их реализация осуществляется кредитными организациями республики. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T19:55+0300
2021-12-07T21:34+0300
в абхазии
новости
национальный банк абхазии
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Нацбанк выпустил новые монеты серии "Фауна Абхазии", сообщается на сайте Национального банка республики.Это памятные монеты "Абнацгәы" (лесная кошка), "Аԥыҭҳәа" (рысь), "Алышькьынтыр" (леопард). Художником выступил Батал Джапуа. По его словам, работа над монетами велась несколько месяцев."Не раз делали корректировку эскизов.Технология немного сложная, монеты сделаны не с применением технологии тампопечати, которая позволяет наносить на них изображение в цвете. В этом вся проблема. Каждое животное надо было нарисовать в определенной манере. На мой взгляд, леопард и рысь получились более привлекательными, чем дикая кошка. Но тут еще дело в диаметре монеты - всего 0,7 миллиметров. Не так-то просто внутри этого диаметра передать все объемы животного", - пояснил художник.Это не первая работа Батала Джапуа для Национального Банка. Ранее он выступал художником при создании монет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "Абхазский охотник", "Убыхский князь и его аталык" и других.Как отмечает Батал Джапуа, сложно переоценить работу Нацбанка по выпуску памятных монет, через которые передается история и культура абхазского народа."Политика Национального банка по созданию монет имеет глубокий смысл. Государство является государством тогда, когда оно имеет собственные деньги. Банк уже дошел до того, что открыл свой музей денег. Таких примеров во всем мире не так много. Недавно о политике Национального банка Абхазии написал лондонский журнал, где авторы рекомендуют хотя бы виртуально посмотреть на абхазские монеты, если даже нет возможности воочию их увидеть. Этот факт уже говорит о многом", - подчеркнул он.Все три новые монеты выпущены тиражом по 300 штук. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов осуществляется кредитными организациями республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/pamyatnaya-abkhazskaya-moneta-zanyala-vtoroe-v-prestizhnom-numizmaticheskom-konkurse-1035895160.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210514/Dom-dlya-deneg-kak-otkryvali-Muzey-deneg-v-Sukhume-1032419746.html
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новости, национальный банк абхазии

Нацбанк выпустил три новые монеты серии "Фауна Абхазии"

19:55 07.12.2021 (обновлено: 21:34 07.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Нацбанк Абхазии
Нацбанк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Новые монеты выпущены тиражом по 300 штук, их реализация осуществляется кредитными организациями республики.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Нацбанк выпустил новые монеты серии "Фауна Абхазии", сообщается на сайте Национального банка республики.
Это памятные монеты "Абнацгәы" (лесная кошка), "Аԥыҭҳәа" (рысь), "Алышькьынтыр" (леопард). Художником выступил Батал Джапуа. По его словам, работа над монетами велась несколько месяцев.
© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Абнацгәы" (дикая кошка)

&quot;Абнацгәы&quot; (дикая кошка) - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Абнацгәы" (дикая кошка)

© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Аԥыҭҳәа" (рысь)

&quot;Аԥыҭҳәа&quot; (рысь) - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Аԥыҭҳәа" (рысь)

© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Алышькьынтыр" (леопард)

&quot;Алышькьынтыр&quot; (леопард) - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Алышькьынтыр" (леопард)

1/3
© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Абнацгәы" (дикая кошка)

2/3
© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Аԥыҭҳәа" (рысь)

3/3
© Foto / Национальный Банк Республики Абхазия

"Алышькьынтыр" (леопард)

"Не раз делали корректировку эскизов.Технология немного сложная, монеты сделаны не с применением технологии тампопечати, которая позволяет наносить на них изображение в цвете. В этом вся проблема. Каждое животное надо было нарисовать в определенной манере. На мой взгляд, леопард и рысь получились более привлекательными, чем дикая кошка. Но тут еще дело в диаметре монеты - всего 0,7 миллиметров. Не так-то просто внутри этого диаметра передать все объемы животного", - пояснил художник.
Это не первая работа Батала Джапуа для Национального Банка. Ранее он выступал художником при создании монет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "Абхазский охотник", "Убыхский князь и его аталык" и других.
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Как отмечает Батал Джапуа, сложно переоценить работу Нацбанка по выпуску памятных монет, через которые передается история и культура абхазского народа.
"Политика Национального банка по созданию монет имеет глубокий смысл. Государство является государством тогда, когда оно имеет собственные деньги. Банк уже дошел до того, что открыл свой музей денег. Таких примеров во всем мире не так много. Недавно о политике Национального банка Абхазии написал лондонский журнал, где авторы рекомендуют хотя бы виртуально посмотреть на абхазские монеты, если даже нет возможности воочию их увидеть. Этот факт уже говорит о многом", - подчеркнул он.
Все три новые монеты выпущены тиражом по 300 штук. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов осуществляется кредитными организациями республики.
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