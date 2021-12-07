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Глава МЧС Абхазии рассказал, что делать, если потерялся в горах
Глава МЧС Абхазии рассказал, что делать, если потерялся в горах
В интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал, как вести себя в горах, если ты потерялся и о чем нужно помнить... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Прежде, чем идти в горы в поход или на охоту, нужно быть подготовленным – знать местность и иметь с собой необходимый инвентарь, рассказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.По его словам, прежде чем отправиться в горы, нужно тщательно изучить местность. Желательно, не ходить в походы и на охоту одному, запрещено употреблять алкоголь."Нельзя идти в горы одному, надо знать местность и маршрут, с собой должен быть элементарный набор – предметы для разжигания огня, что-то для укрытия, веревка, что-то из еды, режущий инструмент. Это элементарные вещи, которые нужны, чтобы выжить пару суток", - добавил министр.Чаще всего, если человек заблудился, он начинает паниковать, рассказал Квициния."Самое страшное – паника. Нужно психологически себя подготовить и думать, что тебя обязательно найдут, и делать все, чтобы протянуть время. Нужно постараться дать какой-нибудь знак – разжечь костер, оставить следы", - объяснил он.По словам главы МЧС, спасатели начинают искать пропавшего в горах человека, ориентируясь на информацию, предоставленную родными. Если же человек решил сам выбраться из местности, то лучше всего ориентироваться на течение реки, которое в большинстве случаев приводит к населенной местности, отметил Квициния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/glava-mchs-abkhazii-o-pravilakh-povedeniya-v-gorakh-1036619613.html
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новости, спасатели, горы, мчс абхазии

Глава МЧС Абхазии рассказал, что делать, если потерялся в горах

14:10 07.12.2021 (обновлено: 14:11 07.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Горные пейзажи Абхазии
Горные пейзажи Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал, как вести себя в горах, если ты потерялся и о чем нужно помнить перед походом.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Прежде, чем идти в горы в поход или на охоту, нужно быть подготовленным – знать местность и иметь с собой необходимый инвентарь, рассказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.
По его словам, прежде чем отправиться в горы, нужно тщательно изучить местность. Желательно, не ходить в походы и на охоту одному, запрещено употреблять алкоголь.
"Нельзя идти в горы одному, надо знать местность и маршрут, с собой должен быть элементарный набор – предметы для разжигания огня, что-то для укрытия, веревка, что-то из еды, режущий инструмент. Это элементарные вещи, которые нужны, чтобы выжить пару суток", - добавил министр.
2021 12 06 министр МЧС РА Лев Квициния 4 - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
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Чаще всего, если человек заблудился, он начинает паниковать, рассказал Квициния.
"Самое страшное – паника. Нужно психологически себя подготовить и думать, что тебя обязательно найдут, и делать все, чтобы протянуть время. Нужно постараться дать какой-нибудь знак – разжечь костер, оставить следы", - объяснил он.
По словам главы МЧС, спасатели начинают искать пропавшего в горах человека, ориентируясь на информацию, предоставленную родными. Если же человек решил сам выбраться из местности, то лучше всего ориентироваться на течение реки, которое в большинстве случаев приводит к населенной местности, отметил Квициния.
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