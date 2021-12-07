https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-chto-delat-esli-poteryalsya-v-gorakh-1036627891.html

Глава МЧС Абхазии рассказал, что делать, если потерялся в горах

Глава МЧС Абхазии рассказал, что делать, если потерялся в горах

В интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал, как вести себя в горах, если ты потерялся и о чем нужно помнить... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T14:10+0300

2021-12-07T14:10+0300

2021-12-07T14:11+0300

в абхазии

новости

спасатели

горы

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035942803_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_8f31ad13d5349b29f69f4c86a427cc85.jpg

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Прежде, чем идти в горы в поход или на охоту, нужно быть подготовленным – знать местность и иметь с собой необходимый инвентарь, рассказал в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.По его словам, прежде чем отправиться в горы, нужно тщательно изучить местность. Желательно, не ходить в походы и на охоту одному, запрещено употреблять алкоголь."Нельзя идти в горы одному, надо знать местность и маршрут, с собой должен быть элементарный набор – предметы для разжигания огня, что-то для укрытия, веревка, что-то из еды, режущий инструмент. Это элементарные вещи, которые нужны, чтобы выжить пару суток", - добавил министр.Чаще всего, если человек заблудился, он начинает паниковать, рассказал Квициния."Самое страшное – паника. Нужно психологически себя подготовить и думать, что тебя обязательно найдут, и делать все, чтобы протянуть время. Нужно постараться дать какой-нибудь знак – разжечь костер, оставить следы", - объяснил он.По словам главы МЧС, спасатели начинают искать пропавшего в горах человека, ориентируясь на информацию, предоставленную родными. Если же человек решил сам выбраться из местности, то лучше всего ориентироваться на течение реки, которое в большинстве случаев приводит к населенной местности, отметил Квициния.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/glava-mchs-abkhazii-o-pravilakh-povedeniya-v-gorakh-1036619613.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/naydeno-telo-propavshego-v-okrestnostyakh-tkuarchala-okhotnika-1036598829.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, спасатели, горы, мчс абхазии