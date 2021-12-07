https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/ikh-nikto-i-ne-zhdet-kak-v-kitae-otsenili-diplomaticheskiy-boykot-ssha-olimpiady-2022-1036622975.html

Их никто и не ждет: как в Китае оценили дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

Их никто и не ждет: как в Китае оценили дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

Посольство КНР в Вашингтоне прокомментировало решение США о бойкоте Игр, назвав его политической манипуляцией и искажением олимпийского духа. 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T09:20+0300

2021-12-07T09:20+0300

2021-12-07T09:20+0300

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Американских чиновников меньше всего ждут на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине, они не только надменны, но и потенциально опасны с точки зрения распространения COVID-19, заявил главный редактор государственного китайского издания Global Times Ху Сицзинь, комментируя заявление властей США о дипломатическом бойкоте Игр-2022. Об этом сообщает РИА Новости.В понедельник Белый дом объявил, что не будет отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. Дипломатический бойкот, как его окрестили в Вашингтоне, не касается участия американских спортсменов. Администрация пообещала, что будет поддерживать их из дома. При этом власти Китая уверены, что объявленный Вашингтоном "дипломатический бойкот" не помешает успешному проведению Игр, как заявили агентству в посольстве КНР в США, Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду."Только очень самовлюбленные люди будут считать свое отсутствие мощным бойкотом. Большинство из этих американских чиновников являются близкими контактами пациентов с COVID-19 по китайским стандартам, да к тому же придирчивыми и претенциозными. Вы те люди, кого жители Пекина хотят видеть меньше всего", - написал Ху Сицзинь в своем Twitter.При этом само издание сделало более резкое высказывание."Честно говоря, китайцы рады услышать эту новость, потому что чем меньше приедет американских чиновников, тем меньше вирусов будет занесено", - говорится в аккаунте Global Times.Официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй написал в Twitter, что "политики, призывающие бойкотировать Олимпиаду в Пекине, делают это, исходя из собственных политических интересов и позерства".Накануне в понедельник, еще до объявления дипломатического бойкота, официальный представитель МИД КР Чжао Лицзянь заявил, что Китай призывает США прекратить раздувать тему "бойкота" зимних Олимпийских игр в Пекине, воздержаться от политизации спорта и серьезно отнестись к обеспокоенности КНР, иначе Пекин примет решительные контрмеры.Он подчеркнул, что политические манипуляции серьезно порочат дух Олимпийской хартии, это в чистом виде политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 миллиарда китайцев. По его словам, подобные действия и заявления США лишь позволят китайскому народу и народам всех стран лучше разглядеть лицемерие и антикитайский настрой американских политиков.ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая из-за ситуации в Синьцзяне: Пекин обвиняют в нарушении прав уйгуров, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. В США считают, что действия КНР в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Пекин категорически отвергает все обвинения. Китайские власти же утверждают, что связанные с Синьцзяном инциденты — это вовсе не тема соблюдения прав человека, этнические или религиозные вопросы, а проблемы насилия, терроризма и сепаратизма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/prezidenta-rossii-priglasili-na-otkrytie-olimpiady-2022-goda-v-pekine-1036409458.html

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