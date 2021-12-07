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https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-8-dekabrya-1036629482.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T15:35+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В среду, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, к концу дня пойдет кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 декабря

15:35 07.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукФонтан на площади Багапша
Фонтан на площади Багапша - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В среду, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, к концу дня пойдет кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами до 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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