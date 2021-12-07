https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-8-dekabrya-1036629482.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет формировать теплый сектор южного циклона. 07.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В среду, 8 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, к концу дня пойдет кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами до 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии