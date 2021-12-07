https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/spros-na-novogodniy-otdykh-v-abkhazii-vyros-bolee-chem-vdvoe-i-pribavit-esche-1036625415.html

АТОР: спрос на новогодний отдых в Абхазии вырос более чем вдвое и прибавит еще

АТОР: спрос на новогодний отдых в Абхазии вырос более чем вдвое и прибавит еще

Российские туристы активно покупают туры на Новый год в Абхазию. В республике не требуют QR-кодов для заселения в отели, посещения ресторанов и музеев, и цены... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T11:45+0300

2021-12-07T11:45+0300

2021-12-07T11:50+0300

в абхазии

отдых в абхазии

новый год

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Российские туроператоры отмечают заметный рост спроса на новогодний отдых в Абхазии в сравнении с прошлым зимним сезоном, сообщает "Вестник АТОР".Туроператор "Дельфин" заявил о двукратном росте продаж, а специалисты TUI Россия – о четырехкратном увеличении количества броней в Абхазию. По наблюдениям же экспертов туроператора "Мультитур", количество заявок по направлению выросло на 15-18%.По словам руководителя отдела Внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергея Стребкова, Абхазия бронируется более активно в сравнении с другими черноморскими внутрироссийскими направлениями. Хотя Абхазия не является территорией России, но на туристической карте она рассматривается как "внутреннее" направление, поскольку прилетающие туда туристы пользуются аэропортом Адлера.При этом в Абхазии, в отличие от Сочи или Крыма, у гостей не требуют QR коды или ПЦР-тесты. Отсутствие антиковидных ограничений привлекает туристов."По нашей практике, Абхазия еще прибавит в спросе в ближайшие 2 недели, поскольку многие потенциальные туристы размышляют о том, какое выбрать направление для отдыха с минимумом ограничений", – отметил Стребков.С ним согласны и другие участники туристического рынка.В Ассоциации туроператоров России отмечают, что большинство топовых объектов Абхазии уже выставило stop sale на новогодний период, но свободные места найти еще можно.Так, о приостановке продаж уже объявил популярный пансионат "Самшитовая роща". Во многих других гостиницах уже не доступны для бронирования люксовые номера.Эксперты туроператоров "Русский Экспресс" и ICS Travel Group рекомендовали для отдыха в новогодние праздники курорты Гагра, Новый Афон, Пицунда. А в "Дельфине" посоветовали присмотреться на праздники к Сухуму. Праздничный ужин с обильной кавказской кухней и развлекательная программа предлагаются по желанию и на усмотрение туриста в большинстве отелей республики.

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отдых в абхазии, новый год