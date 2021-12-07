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АТОР: спрос на новогодний отдых в Абхазии вырос более чем вдвое и прибавит еще
АТОР: спрос на новогодний отдых в Абхазии вырос более чем вдвое и прибавит еще
Российские туристы активно покупают туры на Новый год в Абхазию. В республике не требуют QR-кодов для заселения в отели, посещения ресторанов и музеев, и цены... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T11:45+0300
2021-12-07T11:45+0300
2021-12-07T11:50+0300
в абхазии
отдых в абхазии
новый год
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Российские туроператоры отмечают заметный рост спроса на новогодний отдых в Абхазии в сравнении с прошлым зимним сезоном, сообщает "Вестник АТОР".Туроператор "Дельфин" заявил о двукратном росте продаж, а специалисты TUI Россия – о четырехкратном увеличении количества броней в Абхазию. По наблюдениям же экспертов туроператора "Мультитур", количество заявок по направлению выросло на 15-18%.По словам руководителя отдела Внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергея Стребкова, Абхазия бронируется более активно в сравнении с другими черноморскими внутрироссийскими направлениями. Хотя Абхазия не является территорией России, но на туристической карте она рассматривается как "внутреннее" направление, поскольку прилетающие туда туристы пользуются аэропортом Адлера.При этом в Абхазии, в отличие от Сочи или Крыма, у гостей не требуют QR коды или ПЦР-тесты. Отсутствие антиковидных ограничений привлекает туристов."По нашей практике, Абхазия еще прибавит в спросе в ближайшие 2 недели, поскольку многие потенциальные туристы размышляют о том, какое выбрать направление для отдыха с минимумом ограничений", – отметил Стребков.С ним согласны и другие участники туристического рынка.В Ассоциации туроператоров России отмечают, что большинство топовых объектов Абхазии уже выставило stop sale на новогодний период, но свободные места найти еще можно.Так, о приостановке продаж уже объявил популярный пансионат "Самшитовая роща". Во многих других гостиницах уже не доступны для бронирования люксовые номера.Эксперты туроператоров "Русский Экспресс" и ICS Travel Group рекомендовали для отдыха в новогодние праздники курорты Гагра, Новый Афон, Пицунда. А в "Дельфине" посоветовали присмотреться на праздники к Сухуму. Праздничный ужин с обильной кавказской кухней и развлекательная программа предлагаются по желанию и на усмотрение туриста в большинстве отелей республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/gosti-k-novomu-godu-zhdat-li-v-abkhazii-rossiyskikh-turistov-na-zimnie-kanikuly-1036544366.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/turisticheskiy-poezd-sochi-sovershit-novogodniy-reys-v-abkhaziyu-1036500597.html
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отдых в абхазии, новый год
АТОР: спрос на новогодний отдых в Абхазии вырос более чем вдвое и прибавит еще
11:45 07.12.2021 (обновлено: 11:50 07.12.2021)
Российские туристы активно покупают туры на Новый год в Абхазию. В республике не требуют QR-кодов для заселения в отели, посещения ресторанов и музеев, и цены на отдых невысокие.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik.
Российские туроператоры отмечают заметный рост спроса на новогодний отдых в Абхазии в сравнении с прошлым зимним сезоном, сообщает
"Вестник АТОР".
Туроператор "Дельфин" заявил о двукратном росте продаж, а специалисты TUI Россия – о четырехкратном увеличении количества броней в Абхазию. По наблюдениям же экспертов туроператора "Мультитур", количество заявок по направлению выросло на 15-18%.
По словам руководителя отдела Внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергея Стребкова, Абхазия бронируется более активно в сравнении с другими черноморскими внутрироссийскими направлениями. Хотя Абхазия не является территорией России, но на туристической карте она рассматривается как "внутреннее" направление, поскольку прилетающие туда туристы пользуются аэропортом Адлера.
При этом в Абхазии, в отличие от Сочи или Крыма, у гостей не требуют QR коды или ПЦР-тесты. Отсутствие антиковидных ограничений привлекает туристов.
"По нашей практике, Абхазия еще прибавит в спросе в ближайшие 2 недели, поскольку многие потенциальные туристы размышляют о том, какое выбрать направление для отдыха с минимумом ограничений", – отметил Стребков.
С ним согласны и другие участники туристического рынка.
В Ассоциации туроператоров России отмечают, что большинство топовых объектов Абхазии уже выставило stop sale на новогодний период, но свободные места найти еще можно.
Так, о приостановке продаж уже объявил популярный пансионат "Самшитовая роща". Во многих других гостиницах уже не доступны для бронирования люксовые номера.
Эксперты туроператоров "Русский Экспресс" и ICS Travel Group рекомендовали для отдыха в новогодние праздники курорты Гагра, Новый Афон, Пицунда. А в "Дельфине" посоветовали присмотреться на праздники к Сухуму.
Праздничный ужин с обильной кавказской кухней и развлекательная программа предлагаются по желанию и на усмотрение туриста в большинстве отелей республики.